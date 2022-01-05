Токаев заявил о захвате «террористами» аэропорта Алма-Аты и пяти самолетов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил занятие радикальной частью протестующих аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя страны, «террористические банды» захватили в воздушной гавани бывшей столицы пять самолетов, включая и иностранные.

Токаев добавил, что «террористы» бесчинствуют в Алма-Ате и других городах, захватывая различные объекты инфраструктуры.

Президент Казахстана заявил также, что в окрестностях бывшей столицы сейчас «идет упорный бой террористических банд <…> с воздушно-десантным подразделением Минобороны».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.