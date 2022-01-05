В Алма-Ате протестующие громят резиденцию Президента Казахстана

В Алма-Ате протестующие заняли и начали громить резиденцию Президента Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на присутствующего на месте своего корреспондента.

Представители силовых структур покинули здание. «Многие протестующие <…> вооружены карабинами и автоматами», — уточнил корреспондент.

При этом группа протестующих выдвинулась к аэропорту Алма-Аты. В центре города участники протеста поджигают автомобили, горит использовавшаяся силовиками специальная техника.

В своем обращении к нации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о «массовых нападениях на представителей правопорядка» и наличии среди правоохранителей убитых и раненых.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями. В стране полностью отключен интернет. В Алма-Ате митингующие заняли здание администрации (акимата) города, в ходе стычек оно загорелось.

Президент Казахстана возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко», как сообщало ранее ИА «Татар-информ».