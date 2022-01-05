В Казахстане полностью отключили интернет

В Казахстане на фоне охвативших страну антиправительственных протестов полностью отключили интернет. Об этом в своем Twitter’е сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу Сети.

«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений», — отмечается в сообщении мониторингового ресурса.

По мнению аналитиков организации, отключение Сети серьезно затруднит освещение антиправительственных акций протеста, которые набирают силу.

На данный момент из России не открываются сайты Президента Казахстана, правительства и парламента страны, а также государственного информационного агентства «Казинформ».

В начале года жители Жанаозена и Актау, находящихся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе Казахстана, вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и поручил на 180 дней ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Он также ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате.

Несмотря на это, протесты в Казахстане продолжились. В Алма-Ате митингующие заняли здание администрации (акимата) города и местную резиденцию главы государства.