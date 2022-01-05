Режим чрезвычайного положения введен в Алматинской области из-за беспорядков

Из-за беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Чрезвычайное положение в области вводится на период с 5 до 19 января в связи с серьезной угрозой безопасности граждан и общественному порядку.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говорится в документе.

С 23:00 и до семи утра в области будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения предполагает, что усилится охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов, ограничивается свобода передвижения, запрещаются массовые мероприятия, продажа оружия и боеприпасов. Для продажи алкоголя и оборота лекарств также действует особый режим.

Начальник областного департамента полиции Серик Кудебаев назначен главой комендатуры, которая создана в Алматинской области.

Президент Казахстана накануне вечером объявил чрезвычайное положение в областном центре — городе Алма-Ате, а также Мангистауской области.

По сообщениям СМИ, сейчас в центр Алма-Аты снова стягиваются митингующие. В соцсетях опубликовали видеоролики, которые запечатлели группу молодых людей. В руках одного из них щит спецназа, который, как предполагается, протестующие захватили во время вчерашних столкновений. Некоторые участники марша передвигаются на специальной технике, возможно, также принадлежащей силовикам.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие. Позднее президент Казахстана подписал указ об отставке правительства.