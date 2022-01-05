В Алма-Ате протестующие прорвались в здание администрации

Митингующие штурмуют здание администрации Алма-Аты, об этом сообщает новостной портал zakon.kz.

Корреспондент с места событий передает, что у собравшихся в руках арматура, палки и щиты.

Подъехавшие на захваченной машине митингующие вооружены, в их руках огнестрельное оружие.

Митингующие уже ворвались в здание администрации, по предварительным данным, где выбиты окна и двери.

Ранее из-за беспорядков президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие. Позднее президент Казахстана подписал указ об отставке правительства.