Ущерб от беспорядков в Казахстане оценивается в 200 млн долларов

К концу 7 января ущерб от беспорядков в Казахстане достиг порядка 200 млн долларов. Об этом, ссылаясь на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен», сообщает РИА Новости.

«На 21.00 (18.00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы — 789 субъектов и 950 объектов», — отмечается в сообщении.

Как подсчитали в палате, сумму ущерба можно оценить в примерно 87,2 млрд тенге, что равно около 200 млн долларов. Из этой цифры на Алма-Ату приходится 85,8 млрд тенге.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из России, Киргизии.