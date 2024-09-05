Ушаков: Вряд ли на саммите в Казани произойдет расширение БРИКС

На предстоящем саммите БРИКС в Казани вряд ли состоится расширение организации, но пока его участники договорились принять положение о новом статусе — государства — партнера объединения. Об этом рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

«Я думаю, что вряд ли будет расширение, поскольку страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы в Казани принять положение о новом статусе — „государство-партнер“», — пояснил дипломат.

После периода участия государств-партнеров в деятельности БРИКС члены организации «рассмотрят вопрос о том, кого из них можно будет пригласить» стать полноправным участником объединения.

При этом, по словам Ушакова, страны-партнеры «не будут иметь права голоса, но они будут участвовать во всех структурах, во всех дискуссиях» (цитата по ТАСС).

Ранее о наличии пределов для расширения БРИКС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что в БРИКС поступило уже несколько десятков заявок на вступление.

В частности, заявку на вступление в БРИКС подала Турция, и ее могут обсудить на саммите в Казани. Там же предполагается обсудить и заявку Малайзии.

Шестнадцатый саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.