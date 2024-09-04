Захарова: В БРИКС поступило несколько десятков заявок на расширение

В БРИКС поступило большое количество заявок на вступление. Счет идет уже на несколько десятков. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщает РИА Новости.

«Заявок огромное количество, их уже несколько десятков, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. — Уже приняты новые члены, масштабное расширение было».

По ее словам, организации необходим опыт взаимодействия в расширенном составе.

2 сентября стало известно о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. Вопрос о ее включении в объединение может быть рассмотрен на саммите в Казани, который состоится 22-24 октября.