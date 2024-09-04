Песков заявил, что для расширения БРИКС есть пределы, все обсудят в Казани

Есть пределы для расширения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что участникам объединения надо определить статус его партнёров, но все это обсудят на саммите в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

«Разумеется, есть пределы траектории на расширение. Существует предложение по выработке статуса государства-партнера БРИКС. Соответственно, предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Турция хочет вступить в БРИКС: страна уже подала заявку. Данный вопрос могут обсудить в Казани на предстоящем саммите. Как позже говорил экс-министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан, вступление Турции в БРИКС поможет быстрее создать систему расчетов, которая придет на замену доллару. Также такое «обновление» в составе объединения ослабит влияние западный санкций.