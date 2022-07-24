Украинские войска нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по мосту через Днепр в Новой Каховке, идущему по дамбе Каховской ГЭС. Об этом рассказал глава пророссийской военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам», — заявил собеседник агентства.

В результате мост, который проходит по дамбе электростанции, получил повреждения, сама ГЭС продолжает работать, уточнил Леонтьев. По его словам, обстрел велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Мост через Днепр в районе Новой Каховки уже был обстрелян ракетами накануне, но заметных повреждений тогда не получил. В тот же день был поврежден в результате обстрела мост через реку Ингулец в поселке Дарьевка. До этого дважды оказался обстрелян из РСЗО Антоновский мост через Днепр в самом Херсоне.

Известно, что в последнее время ВСУ часто используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения не только мостов, но и командных пунктов и складов.

Новый пакет американской военной помощи Украине включает в том числе еще четыре HIMARS. Ранее Министерство обороны РФ заявило, что уничтожило четыре установки HIMARS за 15 дней. По информации американской стороны, ни одна из переданных установок на данный момент не уничтожена.