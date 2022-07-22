Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи

Американский Президент Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи — сумма достигнет 175 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Содействие должно быть оказано за счет ресурсов Пентагона в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби рассказал, что новый пакет включает 4 РСЗО HIMARS, 36 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов, автотехнику и противотанковое вооружение. Также Киев получит 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Цель операции — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевский властей, сказал российский лидер. На этом фоне Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя десятки миллиардов долларов.