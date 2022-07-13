ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские военные сегодня вечером вновь нанесли ракетный удар по занятому российскими войсками городу Новая Каховка Херсонской области Украины. Об этом заявил пресс-секретарь пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Сергей Мороз, передает РИА Новости.

«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание», — признал представитель ВГА. По его словам, российские системы ПВО сумели сбить пять ракет, однако обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. Представители местной администрации утверждали, что в результате взорвались склады с селитрой.

По информации заместителя главы пророссийской Херсонской ВГА Екатерины Губаревой, двое людей погибли и еще семеро пропали без вести, а 90 получили ранения. Изначально сообщалось о шестерых погибших.

При этом предполагалось, что украинская сторона использовала для удара американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Они способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров, которые предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Украине погиб командир дислоцированной в Волгограде 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников.