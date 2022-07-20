Киев выпустил 12 американских ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов американскими ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, часть ракет перехватили системы ПВО, сведений о пострадавших пока нет.

«Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

В последнее время обстрелы украинскими войсками Херсонской области участились. Особенно пострадал город Новая Каховка: из-за удара американскими ракетами там взорвались склады с селитрой, разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, есть погибшие и пострадавшие.

Ранее Россия предупредила все иностранные государства, что грузы с вооружением для Украины, которые ввозят на территорию страны, становятся законной целью для российских военных.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Страны Запада обсудили это решение и начали оказывать гуманитарную и военную помощь украинским властям.