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Ру Тат
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Политика
21 июля 2022  08:49

ВСУ снова атаковали Антоновский мост в Херсоне американскими ракетами

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Вооруженные силы Украины сегодня снова выпустили 12 американских ракет HIMARS по Антоновскому мосту через реку Днепр в Херсоне. Атаку украинских военных удалось отразить с помощью средств ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Сбитые ракеты, по словам Стремоусова, упали в реку. В ответ по силам ВСУ открыли ответный огонь из систем залпового огня. Никаких разрушений в городе нет.

Напомним, вчера ВСУ выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту, часть из них перехватили средствами ПВО. После этого Стремоусов заявил, что мост могут полностью закрыть для движения, так как он нуждается в ремонте.

Напомним, под контроль России Херсонская область перешла в марте.

Военную спецоперацию РФ проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.

#спецоперация на Украине #всу
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