Минобороны РФ заявило, что уничтожило четыре установки HIMARS за 15 дней

По данным Министерства обороны РФ, за 15 дней российские военные уничтожили четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые были поставлены Украине Соединенными Штатами. Такие данные привел представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — поделился своим видением ситуации генерал.

По его словам, две пусковые установки были ликвидированы в районе Малотарановки, еще одна установка и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска, а четвертая — на восточной окраине Константиновки.

Ранее председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты и их союзники поставят Украине более 20 РСЗО HIMARS, причем 12 из них уже переданы. По информации американского генерала, ни одна из установок на данный момент не уничтожена.

В последнее время Вооруженные силы Украины часто используют для ударов системы HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов. Впервые российские военные заявили об уничтожении установки HIMARS 17 июля.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили это решение, они начали ужесточать санкции против России, а также поставлять украинской стороне вооружение и оказывать гуманитарную помощь.