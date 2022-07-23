Украина нанесла ракетный удар по мосту возле Каховской ГЭС

Украина вновь нанесла удар в районе ГЭС в Новой Каховке. На этот раз обстрелу подвергся мост, находящийся на дамбе возле объекта. Об этом со ссылкой на замглавы администрации области Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — уточнил руководитель региона.

По словам главы администрации области Владимира Леонтьева, атаку удалось отразить, все ракеты были сбиты.

«Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Все это мелочь», — добавил Стремоусов.

Он отметил, что обстрелу также подвергся мост через реку Ингулец, расположенный в районе поселка Дарьевка. Там есть попадания.

Местные власти полагают, что участившиеся обстрелы говорят о желании ВСУ нарушить транспортное сообщение через Днепр.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Обращаясь к жителям РФ, Президент Владимир Путин подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.