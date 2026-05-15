Участок метро от «Сахарова» до «Фучика» планируют достроить к августу 2027 года

В Татарстане первый участок второй линии метрополитена от станции «Сахарова» до станции «Фучика» планируют завершить в августе 2027 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин.

«А теперь перейдем к ключевым объектам капитального строительства в Татарстане, реализуемым в рамках инвестиционных проектов. В основном затронем объекты социального характера», — отметил он.

Заказчиком строительства выступает Главинвестстрой РТ. Работы на первом участке второй линии метро протяженностью 5,7 километра ведутся с июля 2019 года. Здесь строятся четыре станции.

Ранее сообщалось, что открытие участка ожидалось в 2028 году. Также на строительство первого участка второй линии метро дополнительно направят 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на возведение перегона от станции «10-й микрорайон» до «Фучика» и строительство котлована.

Вторая линия Казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 километра включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).

Проект строительства первого участка второй линии получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе прошлого, 2025 года. Ввести его в эксплуатацию предполагается не позднее 2030 года. В дальнейшем строительство второй линии казанского метрополитена планируют продолжить на юг – к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.