На строительство первого участка второй линии метро в Казани направят еще 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена направят еще почти 1,5 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит, в частности, построить левый перегонный тоннель от станции «Академическая» («10-й микрорайон») до станции «100-летие ТАССР» (прежде «Фучика»), обустроить наружные сети водоснабжения и канализации на станции «Тулпар» («Ак. Сахарова»), провести электротехнические работы, проложить внутренние водопровод и канализацию, а также вырыть котлован для станции «100-летие ТАССР».

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Необходимые средства выделят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 13 марта, исполнителя определят 17 марта. Подрядчик должен будет завершить работы к 1 декабря текущего, 2026 года.

Вторая линия Казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 километра включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).

Проект строительства первого участка второй линии получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе прошлого, 2025 года. Ввести его в эксплуатацию предполагается не позднее 2030 года. В дальнейшем строительство второй линии казанского метрополитена планируют продолжить на юг – к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.