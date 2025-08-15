Вторую линию казанского метро запустят до 2030 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ввести в эксплуатацию первую очередь второй линии метро в Казани планируется до 2030 года. Об этом сообщил журналистам на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Казанского метрополитена, генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

«На сегодняшний день ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию – 2030 год, но об этом говорить достаточно сложно, потому что все зависит от финансирования и возможностей бюджета», – сказал он.

Напомним, что первый участок второй ветки Казанского метрополитена включает четыре станции.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов не исключил, что новые станции метро могут открыться в 2027 году.

«Сегодня развитие метро претерпевает вторую жизнь. Делаются проходки. Вероятно, в 2027 году мы придем к точке, когда запустим дополнительные станции. Их ждет весь город, ждет население республики», – подчеркнул он.

Строить Казанский метрополитен начали в 1997 году.