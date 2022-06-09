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Транспорт
9 июня 2022  12:35

Мэрия Казани определила названия четырех новых станций метро

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Исполком Казани определился с названиями четырех новых станций строящегося первого участка второй линии метрополитена. Соответствующий документ опубликован сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

В постановлении, подписанном главой исполкома города, говорится «<...> присвоить наименования: 

  • станции, расположенной по ул. Юлиуса Фучика, — „100-летие ТАССР“ — „ТАССРның 100 еллыгы“; 
  • станции, расположенной в районе остановки городского пассажирского транспорта „10-й микрорайон“ по ул. Юлиуса Фучика, — „Академическая“ — „Академия“; 
  • станции, расположенной на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинская, — „Зилант“ — „Зилант“; 
  • станции, расположенной по пр. Альберта Камалеева, — „Тулпар“ — „Тулпар“». 

Ранее «Татар-информ» сообщал о всероссийском конкурсе, по итогам которого будет выбрана лучшая концепция интерьеров новых четырех станций второй линии Казанского метрополитена. Положение о конкурсе предусматривает, что концепции интерьеров должны быть связаны с названиями станций.

 

#метро #казанское метро #метрополитен
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