Рустаму Минниханову показали планы дальнейшего строительства метро

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в ходе посещения Раисом РТ Рустамом Миннихановым строительной площадки на станции метро «100-летие ТАССР» генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов раскрыл планы по дальнейшему строительству казанской подземки.

Действующая первая линия Казанского метрополитена насчитывает 11 станций.

К настоящему времени завершена проходка первого участка второй линии. Его начали прокладывать в 2020 году по поручению Рустама Минниханова. Участок длиной 5,37 км включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (здесь будет пересадка на «Дубравную» первой линии), «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» (на ул. Сахарова у ТЦ «Мега»).

На тоннелепроходческих машинах «Айсылу» и «Лейсан», которые завершили проходку первого участка, указано, что следующей станцией для них станет «Березовая роща», расстояние до которой составляет около 5 километров.

Общая трассировка второго участка выглядит следующим образом: после станции «Фучика» (также известной как «Дубравная») следует «Деревня Универсиады» возле спорткомплекса «Буревестник», затем – Республиканская клиническая больница (РКБ), далее – «Березовая роща». В конце линии будет расположено электродепо.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, разработаны два варианта перспективного развития второй линии метро. Первый предусматривает маршрут через жилой комплекс «XXI век», улицу Пионерскую до Компрессорного завода, где линия будет соединяться с железной дорогой. Второй вариант проходит через «XXI век», парк Горького и площадь Свободы до Кремлевской станции, где она объединится с первой линией метро.

Обращаясь к строителям метро и работникам «Метроэлектротранса», Минниханов поблагодарил их за тяжелый труд.

«Наше огромное богатство – это вы, люди, которые делаете это», – отметил лидер республики.

Запуск движения на первом участке второй линии метро в Казани планируется к 2028 году. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев ранее отмечал, что при наличии дополнительного финансирования сроки реализации проекта могут быть сокращены.

