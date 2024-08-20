Строительство второй ветки Казанского метрополитена продолжат на юг

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Через полгода вторая ветка Казанского метрополитена может продолжиться на юг. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов во время мероприятия «Разговоры о важном» в Доме культуры «Мирный».

Пожилая жительница жилого массива Мирный посетовала, что в аэропорту нет станции метро, в ответ глава администрации Вахитовского и Приволжского районов рассказал: «Уже завершается строительство тоннеля от улицы Академика Сахарова до улицы Фучика. Следующим этапом пойдет метро – буквально через, наверное, полгода начнут строительство – от Фучика до Деревни Универсиады, к РКБ и к жилому массиву Мирный».

По словам Салихова, на данный момент южное продолжение второй ветки представляется «перспективным планом развития». Сейчас проект находится на стадии рассмотрения, а окончательное решение о продолжении второй линии Казанского метрополитена будет принято через полгода. Тогда будет завершено строительство участка метро от улицы Фучика до улицы Сахарова.

«Если проект покажет, что это целесообразно и физически возможно, то это (продолжение на юг города – прим. Т-и) будет одним из самых перспективных проектов», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Альберт Салихов.

Вторая линия Казанского метрополитена соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова). На днях Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на стройплощадке станции метро «100-летие ТАССР».