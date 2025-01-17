Проект первого участка второй линии казанского метро одобрен Главгосэкспертизой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Разработал проектную документацию ГУП «Татинвестгражданпроект», а застройщиком является Главинвестстрой РТ.

В ноябре стало известно, что на строительство первого участка второй линии казанского метро выделят еще более 985 млн рублей. За эти средства будет необходимо оборудовать перегон от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон», вестибюль, сходы и платформу станции «Сахарова», выкопать котлован и так далее.

Вторая линия Казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 километра включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).

Строительство второй линии казанского метрополитена планируют продолжить на юг — к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.