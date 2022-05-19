«Я убил, но не понимал, что творил»: жестокое убийство супругов в Челнах дошло до суда

Стартовал суд по делу о кровавой драме в элитном челнинском поселке Боровецкое. По версии следствия, работник зарезал своих пожилых хозяев, чтобы скрыться с их деньгами и на их машине. Подсудимый вину в убийстве признает, но утверждает, что цели обогатиться у него не было. Подробности в репортаже «Татар-информа».

На скамье подсудимых – 50-летний Ренат Зиннуров, который последние 15 лет работал у состоятельной супружеской четы, помогал по хозяйству

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Дело о жестоком убийстве супругов-предпринимателей из Набережных Челнов начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых – 50-летний Ренат Зиннуров, который последние 15 лет работал у состоятельной супружеской четы – помогал по хозяйству. В день трагедии он повздорил с хозяйкой и пошел на пожилых супругов с ножом и молотком, утверждает следствие.

Мужчине вменяют убийство двух лиц с особой жестокостью и покушение еще на одно убийство с целью скрыть другое преступление, а также угон автомобиля и кражу с проникновением. Вину он признает только по первой статье – в остальном, утверждает Зиннуров, действовал в состоянии шока и не понимал, что делает.

«Весь двор был в крови»

Трагедия развернулась в коттеджном поселке Боровецкий летом прошлого года. В день убийства, утверждал Зиннуров сразу после задержания, хозяйка грубо с ним обошлась, накричала на него, завязался конфликт. В пылу ссоры рабочий набросился на женщину с кулаками. Она упала, стала звать на помощь. Мужчина сел на нее и стал избивать, схватив нож, продолжил наносить удары. Эксперты насчитали не менее 20 ножевых ранений на теле женщины. Очевидцы говорят, что весь двор был в крови.

Мужчине вменяют убийство двух лиц с особой жестокостью и покушение еще на одно убийство с целью скрыть другое преступление, а также угон автомобиля и кражу с проникновением Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Крики услышала домработница Эльвира Галеева. Она выбежала из дома, схватила мотыгу и начала бить ею по спине и голове работника. Он встал, отобрал мотыгу и ринулся за ней. Молодая женщина испугалась и бросилась обратно в дом. В дверях она столкнулась с хозяином, который решил выйти во двор.

Он передвигался с трудом после инсульта, поэтому пользовался тростью. Пожилой мужчина попытался остановить взбесившегося работника, но тот начал и его бить сначала ножом, а затем молотком и в итоге убил на месте.

Все происходящее через стеклянную дверь видела домработница. Она заперла дверь и выбежала из коттеджа через другой вход, на ходу набирая номер экстренных служб.

Представитель гособвинения: «Кроме этого, находясь в доме, Зиннуров пытался вскрыть сейф, в котором, по его мнению, находились иные ценности, однако не смог, в связи с чем покинул место преступления» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Затем Зиннуров проник в дом Хабибуллиных с корыстной целью хищения имущества последних. Он нашел сумку Хабибуллиной и похитил кошелек, в котором находились 7 тысяч рублей, сотовый телефон, а также ключи от автомобиля, с целью последующего угона. Кроме этого, находясь в доме, Зиннуров пытался вскрыть сейф, в котором, по его мнению, находились иные ценности, однако не смог, в связи с чем покинул место преступления», – зачитала сегодня в суде представитель гособвинения.

«Вину в убийстве признаю, в остальном – я не осознавал, что творил»

Сев за руль хозяйского внедорожника Toyota, Зиннуров попытался скрыться. Но уехать далеко ему не удалось: буквально в считанные минуты после звонка в дежурную часть на месте происшествия оказался экипаж ППС. Полицейские устремились за преступником и до конца преследования плотно сидели у него на хвосте. Сделав круг по поселку, злоумышленник попал в пробку и въехал в стоящую машину. В этот момент его своими машинами блокировали полицейские и задержали. Чтобы вывести подозреваемого, пришлось разбить окно джипа.

С того самого дня Зиннуров находится под стражей. Выступая перед судом, мужчина рассказал, что живет в Тукаевском районе, женат, у него двое детей – взрослая дочь и 14-летний сын. Вину в предъявленном преступлении он признает частично.

Сразу после задержания Зиннуров рассказывал, мол, у него были свои сложности материального характера – он строил двухэтажный дом в поселке Азьмушкино Тукаевского района, в связи с чем набрал кредитов. К этой проблеме прибавился еще и развод с женой. Все это и стало причиной нервного срыва, утверждал мужчина.

«Признаюсь только в убийстве Хабибуллиных Фариды и Назыфа. В остальном я не осознавал, что творил. Сразу после совершения преступления я начал приходить в себя и уже осознал, что натворил, поэтому совершил попытку бегства. Я осознал, что я совершил убийство и должен понести за это наказание. Но в части того, что это было умышленно, с целью кражи, обогащения, еще что-то, всего этого в уме даже не было», – заявил сегодня Зиннуров.

Такой же позиции придерживается и его защитник адвокат Марат Ашимов. По его словам, экспертиза признала Зиннурова вменяемым и показала, что он отдавал себе отчет в совершенных преступлениях. Однако сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении еще одной экспертизы.

По словам адвоката Марата Ашимова, экспертиза признала Зиннурова вменяемым и показала, что он отдавал себе отчет в совершенных преступлениях Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Потерпевшими по делу признали спасшуюся домработницу и дочь погибших – 36-летнюю Алию Арсланову. Последняя находится в положении и еще на прошлом заседании говорила о том, что ей сложно приезжать в Казань на слушания, поскольку она живет в Челнах.

Сегодня обе женщины на заседание не явились и направили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. Однако судья решил все же дождаться потерпевших и отложил слушание. Следующее заседание по делу состоится уже 25 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережночелнинский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилой пары Рената Зиннурова. Мужчина рассказал, что всему виной стал нервный срыв – якобы у него в последнее время были финансовые трудности и он переживал развод с женой.