Обвиняемого в убийстве пожилых супругов в Челнах суд отправил в СИЗО

В убийстве пожилой четы Хабибуллиных в коттеджном поселке Боровецкий обвиняют 49-летнего Рената Зиннурова. Сегодня суд избирал ему меру пресечения.

Следователь обратился к суду с просьбой заключить Зиннурова под стражу на два месяца. Его обвиняют в особо тяжком преступлении, по мнению следствия, он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Суд ходатайство удовлетворил.

В конечном итоге суд арестовал его на 2 месяца, до 15 августа. Обвиняемый пробудет в чистопольском СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мужчина работал у пожилых людей в доме в течение долгих лет, 15 июня он убил их обоих и попытался сбежать на их же автомобиле. Однако его удалось задержать оперативникам.

В отношении челнинца было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.