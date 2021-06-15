Работница, ставшая свидетельницей убийства пожилой пары в Челнах, чудом спаслась

Наемная работница, которая выбежала во время убийства пожилой пары во двор, едва спаслась от рук злоумышленника, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

«Когда женщина выбежала на крики и увидела, как второй работник расправляется с владельцами дома, она попыталась выбраться со двора. Убийца, заметив ее, погнался за ней. Женщина побежала. Поймать преступник ее не смог, так как она рванула в дом и заперлась. Только поняв, что ее он не достанет, злоумышленник сел в машину и выехал со двора», – рассказал источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наемный работник убил пожилую пару в коттеджном поселке Боровецкое.