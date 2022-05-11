Стартовал суд по делу челнинца, обвиняемого в убийстве пожилой пары и угоне их авто

Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Набережных Челнов Рената Зиннурова. Его обвиняют в жестоком убийстве пожилых супругов.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Трагедия развернулась в коттеджном поселке Боровецкий летом прошлого года. По версии следствия, несколько лет Зиннуров работал у пожилой пары – ухаживал за домом. 16 июля 2021 года рабочий поссорился с хозяйкой, после чего набросился на нее с ножом. На крики женщины вышел ее муж. Тогда работник накинулся и на него. На телах пожилых супругов эксперты насчитали свыше 20 ножевых ранений.

Все случилось на глазах у домработницы, которая пыталась остановить Зиннурова. Она начала бить его по спине мотыгой, но нападавший отобрал инструмент и едва не накинулся на нее, однако женщине удалось убежать.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Расправившись с пожилой парой, Зиннуров забрал из дома ценные вещи, сел в их автомобиль и попытался скрыться, однако его задержали полицейские. Мужчина вину признал частично.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережночелнинский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилой пары Рената Зиннурова. Мужчина рассказал, что всему виной стал нервный срыв – якобы у него в последнее время были финансовые трудности и он переживал развод с женой.