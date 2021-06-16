Убийца пожилой пары из Челнов рассказал, из-за чего он напал на пенсионеров

Работник, совершивший двойное убийство в Челнах, мог напасть на пожилую пару из-за корыстного умысла. Уходя, он прихватил с собой кошелек с тремя тысячами рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в двойном убийстве 49-летний мужчина вместе со своим отцом работал на супругов Хабибуллиных более 15 лет.

«У Хабибуллиных был бизнес, связанный с пошивом штор на заказ. Будущий убийца вместе с отцом занимались тем, что в квартирах клиентов устанавливали гардины. Когда начиналась торговля, заказов было много, и работники не сидели без дела. В последние годы поток покупателей иссяк. Потребность в мастерах по установке гардин отпала. Их вывели за штат и приглашали на работу по мере необходимости», – поделился источник.

У рабочего также были свои сложности материального характера – он строил двухэтажный дом в поселке Азьмушкино Тукаевского района, в связи с чем набрал кредитов. К этой проблеме прибавился ещё и развод с женой. Все это и стало причиной нервного срыва, утверждает задержанный.

В коттеджный поселок Боровецкий Хабибуллины приглашали работника помочь по хозяйству. Супруги жили в большом трехэтажном доме с двором и подсобными помещениями, и им нужна была помощь по содержанию дома. Кроме того, они наняли и домработницу, которая занималась домом Хабибуллиных в течение последних пяти лет.

В день убийства, по утверждению задержанного, хозяйка грубо обошлась с ним – накричала на него матом. Тот факт, что женщина сквернословила, ее родные не подтверждают. По их словам, на нее это не похоже.

Рабочий набросился с кулаками на хозяйку. Она упала, стала звать на помощь. Мужчина сел на нее и стал избивать. Эксперты насчитали не менее 20 ножевых ранений на теле женщины. Очевидцы говорят, что весь двор был в крови.

Крики услышала домработница. Она выбежала из дома, схватила мотыгу и начала бить ею по спине и голове работника. Он встал, отобрал мотыгу и ринулся за ней. Молодая женщина испугалась и бросилась обратно в дом. В дверях она столкнулась с хозяином, который затем решил выйти во дворе.

Он передвигался с трудом после инсульта, поэтому пользовался тростью. По утверждению задержанного, пенсионер напал на него с палкой. В ответ рабочий начал бить пожилого мужчину ножом.

«Голова тоже была разбита, видимо, добивал молотком», – отмечает источник.

Все происходящее через стеклянную дверь видела домработница. Она заперла дверь и выбежала из коттеджа через другой вход, на ходу набирая номер экстренных служб.

Убийца, расправившись с пожилой парой, прихватил молоток и пошел к дому – разбил стекло двери и открыл ее. Позже он заявил, что пошел за ключами от автомобиля, но по пути увидел кошелек и взял его, не зная сколько в нем денег. Там было всего три тысячи рублей.

Когда преступник выезжал на автомобиле Toyota на улицу, его увидели соседи. Они дождались полицейских и рассказали им, в какую сторону поехал злоумышленник.

«Экипаж ППС оказался на месте происшествия буквально за считанные минуты после звонка в дежурную часть. Полицейские устремились за ним и до конца преследования плотно сидели у него на хвосте. Сделав круг по поселку, злоумышленник попал в пробку. При попытке продолжить движение въехал в стоящую машину. В этот момент его своими машинами блокировали полицейские и произвели задержание. Оружие не применялось, но оно было наготове. Чтобы вывести подозреваемого, пришлось разбить окно джипа», – сообщил источник.

Как стало известно агентству, сейчас решается вопрос о поощрении экипажа, задержавшего особо опасного преступника.

Фото: соцсети.