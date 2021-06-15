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Ру Тат
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15 июня 2021  16:22
Павел Климчак

В Челнах задержали рабочего, который убил пожилую пару и попытался уехать на их машине

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Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, в Набережных Челнах местный житель убил пожилую пару.

Мужчина работал у пожилых людей в доме. В какой-то момент он убил их обоих и попытался уехать на автомобиле. Однако его удалось задержать оперативникам.

Момент задержания сняли на видео проезжающие мимо автолюбители.

«На место происшествия выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#убийство #Набережные Челны
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