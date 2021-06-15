Убийство пожилой пары из Набережных Челнов произошло на глазах второй работницы

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, убийство пожилой пары в частном доме на улице Тургай в Челнах произошло на глазах второй работницы.

Установлено, что хозяева дома вызвали наемных рабочих: мужчину и женщину – для работы по хозяйству. В какой-то момент женщину услышала крик хозяйки и пошла посмотреть, что происходит. Во дворе дома она увидела, как ее помощник чем-то бьет пожилую женщину. На шум вышел хозяин дома, злоумышленник набросился и на него и чем-то ударил.

После этого рабочий сел в машину пожилых людей и попытался скрыться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах задержали рабочего, который убил пожилую пару и попытался уехать на машине. Момент задержания мужчины попал на видео. В следкоме рассказали, что пожилых людей убили с помощью молотка и ножа.