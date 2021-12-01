У пациентов с омикрон-штаммом могут проявляться симптомы гриппа

При заражении новым омикрон-штаммом коронавируса у людей могут наблюдаться симптомы гриппа, лихорадка, сухой кашель и ломота в теле, рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй изданию Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами Covid-19, которые мы видели», — сказал медик.

Он также отметил, что заболевание пока что проявляется в легкой форме, но делать какие-то окончательные выводы еще рано.

Ранее ученые отмечали, что быстрая утомляемость и учащенное сердцебиение также могут быть симптомами нового штамма.

Штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 уже выявили в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Нидерландах и ряде других стран. В России пока таких случаев не зарегистрировано.