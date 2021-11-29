Ученые: Утомляемость и учащенное сердцебиение могут быть симптомами омикрон-штамма

Быстрая утомляемость и учащенное сердцебиение могут быть симптомами нового омикрон-штамма коронавируса. Такое мнение выразили западные медики, сообщает «Интерфакс».

Член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессор Адам Финн обратил внимание на то, выявленные на сегодняшний день случаи заражения этим штаммом не являются «особенно серьезными». Потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается, но пациенты испытывают усталость и частое сердцебиение.

Эксперт отметил, что с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных способах протекания болезни рано, так как новый штамм недостаточно изучен.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи рассказала о необычных случаях течения коронавирусной инфекции у некоторых пациентов.

«Все началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал мне, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова», — сказала она.

Кетзи отметила, что симптомы у пациентов с новым штаммом «чрезвычайно мягкие» и заметно отличаются от тех, что наблюдаются при дельта-варианте.

Ранее ученые из Великобритании предупредили об обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, состоящего из 32 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется быстрее, чем другие штаммы.

Еврокомиссия ранее предложила странам Евросоюза запретить перелеты из стран Южной Африки.

29 ноября пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры, предпринимаемые Россией для борьбы с новым штаммом, будут зависеть от мнения ученых. Кроме того, на сегодняшний день Москва закрыта для посещения иностранцами из девяти африканских государств и Гонконга.

По последним данным, в России пока не выявлено ни одного случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Вакцинация от коронавируса по-прежнему остается самым эффективным способом защиты от Covid-19. Президент РФ Владимир Путин неоднокатно призывал граждан прививаться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.