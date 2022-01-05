СМИ: Протестующие заняли аэропорт Алма-Аты

Участники акций протеста заняли аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает казахстанское издание Orda.kz в своем Telegram-канале.

Сначала издание сослалось на анонимных очевидцев захвата воздушной гавани. По их словам, организована эвакуация сотрудников.

Позднее находящийся в гостинице рядом с аэропортом блогер Алишер Еликбаев, который должен был вылететь из Алма-Аты в полночь, подтвердил эту информацию.

«Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — процитировал собеседник издания сообщение службы безопасности воздушной гавани.

До этого протестующие в Алма-Ате заняли и начали громить резиденцию Президента Казахстана. Они также захватили здание администрации (акимата) города, в ходе столкновений оно загорелось.

Ранее компания «Аэрофлот» отменила сегодняшний рейс в Алма-Ату из Москвы. Авиаперевозчик ежедневно выполняет один рейс по этому направлению, отмечает ТАСС.

Кроме того, информирует РИА Новости, перестал работать аэропорт в столице Мангистауской области городе Актау. Это один из изначальных центров протестов на западе Казахстана.