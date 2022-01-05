Токаев поручил на 180 дней ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель

Временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней поручил ввести президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом на совещании о социально-экономической ситуации в стране, сообщается на сайте президента.

«Поручаю антимонопольному органу <...> ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — заявил Токаев.

Он также поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки. Президент подчеркнул, что в этот период необходимо тщательно подготовить нормативно-правовую базу, внедрить механизмы, которые ограничивают резкий рост цен, а также обеспечить прозрачную работу торговых площадок.

Президент Казахстана поручил Генпрокуратуре и агентству по защите конкуренции оперативно в течение 20 дней провести расследование на предмет ценового сговора и доложить о результатах.

Токаев также одобрил комплекс мер, предложенных правительственной комиссией, которая создана для урегулирования ситуации в Мангистауской области, где начались протесты. О каких именно мерах идет речь в заявлении не уточняется.

Ранее президент Казахстана Токаев подписал указ об отставке правительства на фоне протестов в стране.