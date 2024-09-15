The Times: Storm Shadow могут долететь с Украины до 14 аэродромов в России

Ракета Storm Shadow

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Если Великобритания разрешит Украине наносить удары крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow в глубине территории России, их потенциальными целями могут стать в общей сложности 14 аэродромов. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание опубликовало карту РФ, отметив на ней объекты, которые в случае снятия имеющихся ограничений могут быть атакованы с помощью британских ракет. Речь идет о целях, находящихся в 250 километрах от границы.

Это 14 аэродромов, включая Шайковку, расположенную в Калужской области, один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа, который находится в Ростове-на-Дону.

При этом бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны Соединенного Королевства (Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс) призвали действующего главу британского Правительства Кира Стармера разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по РФ.

В частности, Джонсон подчеркнул, что «нет никаких разумных оснований для отсрочки», а Уоллес заметил, что единственным действенный способ противостоять Президенту России Владимиру Путину — «быть сильными, едиными и решительными, чтобы довести дело до конца».

Ранее сообщалось, что разрешение Украине применять западные вооружения большой дальности по территории РФ, которую страны Запада признают в качестве таковой, должно было обсуждаться на встрече Кира Стармера и Президента США Джо Байдена. Однако в коммюнике Белого дома по итогам переговоров этот вопрос упомянут не был.

В связи с соответствующими дискуссиями Владимир Путин заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его словам, для таких атак Украине понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что глава российского государства предельно аккуратен при рассмотрении вариантов ответа на вероятные удары дальнобойными западными ракетами.