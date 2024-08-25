Guardian: ВСУ хотят нанести демонстративный удар по РФ ракетами Storm Shadow

Ракета Storm Shadow

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Украина хочет получить от стран Запада разрешение на использование крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для нанесения ударов в глубине территории России. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Украинское руководство рассчитывает, что «демонстративная атака» покажет российским властям уязвимость военных объектов, находящихся около самой Москвы.

Один из высокопоставленных чиновников в Киеве заметил, что РФ будет готова пойти на переговоры только в том случае, если сочтет Украину способной «угрожать Москве и Санкт-Петербургу». «Однако это высокорисковая стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США», — констатирует издание.

Крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования (французское название — Scalp) были разработаны совместно Великобританией и Францией. Их производит европейское совместное предприятие MBDA, у которого также есть итальянский партнер.

Но некоторые необходимые для производства ракет компоненты поставляются из Соединенных Штатов. Таким образом, американская администрация должна одобрить их использование в глубине территории России. Пока она отказывалась это делать, ссылаясь на риск дальнейшей эскалации.

Ранее, в середине августа, газета The Times со ссылкой на источники в Правительстве Соединенного Королевства написала, что Британия больше месяца ждет ответа из США по поводу разрешения для Украины на удары ракетами Storm Shadow по признаваемой Западом территории РФ. Позднее The Telegraph узнала, что соответствующий запрос Лондона Вашингтону не носил официального характера.