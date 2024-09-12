Путин заявил о последствиях ударов по России западным дальнобойным оружием

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по территории России, которую страны Запада признают в качестве таковой, будет означать, что они находятся с ней в состоянии войны. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин (видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина).

По мнению Путина, Вооруженные силы Украины сами не способны наносить удары с помощью западного дальнобойного оружия. Для этого украинской армии необходимы разведданные западных государств и участие специалистов из этих стран, вносящих полетные задания в эти системы.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие», — уверен Президент РФ.

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то <...> мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил российский лидер.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании уже приняли решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на той территории РФ, которую они официально признают российской. Этот же вопрос применительно к американским ракетам сейчас обсуждается в Соединенных Штатах.