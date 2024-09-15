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Песков: Путин всегда аккуратен при выборе ответа на действия стран Запада
Президент России Владимир Путин предельно аккуратен при рассмотрении вариантов ответа на вероятные удары дальнобойным западным оружием по территории РФ, которую государства Запада признают в качестве таковой. Об этом заявил официальный представитель Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).
Журналист напомнил об обсуждении политиками и экспертами стран Запада применения Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ. В связи с этим он поинтересовался у пресс-секретаря главы российского государства, не пора ли и в РФ инициировать подобную дискуссию на официальном уровне в адрес западных стран.
«Ну, слушайте, у нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью [политолога Сергея] Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, которую он всячески озвучивал и отстаивал в ходе Питерского экономического форума. Поэтому у нас хватает таких рассуждений», — заметил Песков.
«Но Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его словам, для таких атак Украине понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.
До этого Сергей Караганов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что российская ядерная доктрина устарела. По мнению политолога, необходимо ввести понятие «ядерная эскалация» — речь идет о предварительных шагах, которые могли бы убедить «условного или реального противника» России в ее готовности использовать ядерное оружие. В противном случае, убежден он, мир ждет череда войн с применением ЯО.
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