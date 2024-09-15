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Политика 15 сентября 2024 16:11

Песков: Путин всегда аккуратен при выборе ответа на действия стран Запада

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Президент России Владимир Путин предельно аккуратен при рассмотрении вариантов ответа на вероятные удары дальнобойным западным оружием по территории РФ, которую государства Запада признают в качестве таковой. Об этом заявил официальный представитель Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).

Журналист напомнил об обсуждении политиками и экспертами стран Запада применения Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ. В связи с этим он поинтересовался у пресс-секретаря главы российского государства, не пора ли и в РФ инициировать подобную дискуссию на официальном уровне в адрес западных стран.

«Ну, слушайте, у нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью [политолога Сергея] Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, которую он всячески озвучивал и отстаивал в ходе Питерского экономического форума. Поэтому у нас хватает таких рассуждений», — заметил Песков.

«Но Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его словам, для таких атак Украине понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.

До этого Сергей Караганов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что российская ядерная доктрина устарела. По мнению политолога, необходимо ввести понятие «ядерная эскалация» — речь идет о предварительных шагах, которые могли бы убедить «условного или реального противника» России в ее готовности использовать ядерное оружие. В противном случае, убежден он, мир ждет череда войн с применением ЯО.

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#Владимир Путин #спецоперация #ядерное оружие
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