Медведев заявил о возможности применения ЯО при исчерпании терпения России

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Россия не применяет ядерное оружие в ходе конфликта на Украине, хотя у нее есть для этого формальные основания, но «любому терпению приходит конец». Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению экс-президента России, руководство стран Запада считает заявления российской стороны о возможности применения ядерного оружия «словесными интервенциями», так как при подобном развитии событий она потеряет многое.

Медведев частично согласился с этим, назвав ядерный конфликт «очень плохой историей с тяжелейшим исходом». По его словам, «именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято».

Вместе с тем, по мнению политика, формальные предпосылки для использования ЯО, предусмотренные отечественной доктриной его применения, уже наличествуют (например, ситуация в Курской области).

«<...> Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако <...> любому терпению приходит конец», — выразил уверенность зампред Совета безопасности и в привычной для него экспрессивной манере пригрозил применением ядерного оружия по Киеву (судя по использованным им образам — стратегического).