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Байден заявил, что не думает много о Путине после его предупреждения об ударах
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях применения Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ, которую страны Запада признают в качестве таковой.
«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров Байдена и Стармера должно было стать получение Украиной разрешения на нанесения ударов западным оружием вглубь территории РФ. В коммюнике Белого дома по итогам встречи этот вопрос не упоминается. В заявлении сказано только, что оба лидера «подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины».
До этого Президент РФ заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его мнению, для таких атак украинской армии понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.
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