Байден заявил, что не думает много о Путине после его предупреждения об ударах

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях применения Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ, которую страны Запада признают в качестве таковой.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров Байдена и Стармера должно было стать получение Украиной разрешения на нанесения ударов западным оружием вглубь территории РФ. В коммюнике Белого дома по итогам встречи этот вопрос не упоминается. В заявлении сказано только, что оба лидера «подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины».

До этого Президент РФ заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его мнению, для таких атак украинской армии понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.