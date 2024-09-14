Рябков: Россия отреагирует на решение США и Британии по ракетам для Украины

Россия отреагирует на снятие Соединенными Штатами ограничений на применение Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ (которую страны Запада признают в качестве таковой — прим. Т-и) так, чтобы им «мало не показалось». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент [РФ Владимир Путин] всё сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — пригрозил дипломат (цитата по РИА Новости).

При этом, по мнению Рябкова, государства Запада неверно оценивают потенциальные последствия своего поведения. «Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, Лондоне и других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», — сказал он.

До этого Путин заявил, что применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине российской территории будет означать «прямое участие стран НАТО, США, европейских стран» в вооруженном противостоянии. По его мнению, для таких атак украинской армии понадобятся западные разведданные и помощь зарубежных специалистов.