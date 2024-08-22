Тарифы на 15 лет для замены «трухи»: в Татарстане хотят обкатать схему «альткотельной»

В Нижнекамске всего два источника тепла – и это крупные ТЭЦ, одна из которых принадлежит ТГК-16, вторая «Татнефти»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В управление «Татэнерго» в Нижнекамске передали «труху»

Тепловые сети в Нижнекамске – это «труха», их износ превышает 85%, заявили на недавнем заседании в Госкомитете РТ по тарифам.

Минувшую зиму столица нефтехимиков Татарстана прожила в режиме аврала – число порывов на теплосетях превысило 700, приходилось раскапывать дворы и дороги, а в жилых домах в морозы на время срочных ремонтов – понижать температуру теплоносителя до 15 — 17 градусов по Цельсию.

Неудивительно, что еще в мае, на подведении итогов прошедшего осенне-зимнего периода (ОЗП), Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал в срочном порядке и радикально решить перезревший вопрос.

В Нижнекамске всего два источника тепла – и это крупные ТЭЦ, одна из которых принадлежит ТГК-16, вторая «Татнефти». Обе электростанции, в силу технологических связей с гигантами индустрии, отпускают тепло преимущественно в виде промышленного пара. Но нужды города – порядка 1,6 млн Гкал в год – они покрывают с запасом. Проблема в Нижнекамске – исключительно в теплотранспорте.

Эта часть до сих пор была разделена между, с одной стороны, «Татэнерго», в собственности которого – 148 км магистральных тепловых сетей (больших трубопроводов, отходящих от ТЭЦ). А с другой – АО «ВКиЭХ» (обеспечивает также холодное водоснабжение и водоотведение), управлявшим всей распределительной сетью общей протяженностью в 595 км (то есть более мелкими трубами, проложенными от магистралей до жилых домов). И 95 ЦТП (центральных тепловых пунктов, необходимое звено для регулирования температуры теплоносителя в сетях и организации горячего водоснабжения в жилых домах).

В рамках «решения вопроса» в июне эти тепловые сети (та самая «труха»), потери тепла в которых превышают 20% (это очень много), а также все ЦТП, были переданы от «ВКиЭХ» в управление «Татэнерго» (за долги; процесс переоформления еще не завершен). Таким образом, главная энергокомпания Татарстана становится единственным в Нижнекамске игроком в сфере транспортировки тепла.

До старта отопительного сезона «Татэнерго» предстоит заменить в городе около 15 км сетей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вложение в теплосети необходимо нарастить кратно и быстро

До старта отопительного сезона «Татэнерго» предстоит заменить в городе около 15 км сетей, кровли на 20 ЦТП, теплообменное и насосное оборудование в 15 пунктах. На это уйдет около 700 млн рублей. Речь в данном случае идет не о стандартной подготовке города к зиме, а о том, чтобы просто не допустить крупные аварии.

Стратегический же вопрос – что делать с хозяйством, доведенным, фактически, до ручки – требует иных решений.

Понятно, что в Нижнекамске нужно в срочном порядке перекладывать теплосети – прежде всего, распределительные. И что-то решать с ЦТП – и не только со зданиями этих пунктов, но и их внутренней «начинкой» – теплообменниками, узлами смешения, электронасосами и другим оборудованием. Все это находится в предаварийном состоянии. В Казани, например, от ЦТП в свое время просто отказались, но это недешевое удовольствие.

То есть в столице нефтехимиков жизненно необходимо кратно и быстро нарастить инвестиции в модернизацию системы централизованного теплоснабжения. Но откуда взять деньги? Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин ранее рассказывал, что за счет тарифов «Татэнерго» могло менять ежегодно не более 1,3% трубопроводов, а «ВКиЭХ» – не более 1,5%. Причем, в июле их проиндексировали впервые за 1,5 года, повысив до 1993 рублей за Гкал. Чтобы вписаться в нормативы по замене сетей, нужно довести долю хотя бы до 4%. А с учетом накопленного недоинвестирования и текущего плачевного состояния инфраструктуры – еще больше.

В рамках тарифного источника, то есть, по факту, платы населения, это невозможно. Но какие есть альтернативы? Как рассказала «Татар-информу» Татьяна Борисова, начальник планово-экономического управления «Татэнерго», оптимальное решение – это перевод города в ценовую зону теплоснабжения. Или на так называемую модель «альтернативной котельной».

По расчетам энергокомпании, при действующем госрегулировании, когда стоимость тепла ежегодно индексируется Госкомитетом по тарифам РТ, за три пятилетки – с 2025 по 2039 годы – капвложения в город не превысят 3 млрд рублей, или порядка 200 млн рублей в год. При переходе на «альткотельную» эту сумму за тот же период можно будет утроить. И вместо 2 км, как сейчас, начать перекладывать по 6 км в год и более, за 15 лет заменив минимум 90 км.

Строить «альтернативную котельную», понятное дело, не будут – она нужна только для расчетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среднем в Татарстане меняют не более 1% трубопроводов в год

Главная проблема коммунальной сферы, и не только в Татарстане, но и по всей стране – хроническое недофинансирование. По данным Минстроя РТ, из общей протяженности всех коммунальных сетей в республике – более 26,6 тыс. км – в замене нуждается более трети, или не менее 8,6 тыс. км. В том числе из 18,5 тыс. км сетей водоснабжения заменить нужно более трети, из 5 тыс. км сетей водоотведения – почти 40%, а из 3,1 тыс. км сетей теплоснабжения – также 30%.

Как отмечал в мае глава ведомства Марат Айзатуллин, пока что в Татарстане – в среднем – меняют не более 1% трубопроводов в год.

На коллегии Минстроя РТ в начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов признавал, что для полного решения перезревшей проблемы всей республике необходимо 200−300 млрд рублей. То есть примерно один ее годовой бюджет.

Оставаясь на «тарифном пайке», отрасль функционирует, фактически, в режиме «латания дыр». С прошлого года Татарстан, правда, получает финансирование по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, которую запустили по всей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За два года и за 5 млрд рублей по ней должны модернизировать более 120 км коммунальных сетей, в том числе 63 км – тепловых. Капля в море.

В начале августа Минниханов поручил Правительству РТ подготовить республиканскую программу модернизации сетей водо- и теплоснабжения, а также канализации, за бенчмарк для которой могут взять программу комплексного благоустройства придомовых территорий «Наш двор». Она была инициирована Раисом РТ еще в 2019-м с бюджетом в 50 млрд рублей, и к концу 2023-го по ней уже обновили 4,3 тыс. дворов по всей республике.

Параметры «коммунальной» программы пока неизвестны. Но, очевидно, масштаб проблем в этой сфере потребует соответствующего финансирования. Очевидно и то, что ни за счет тарифов, ни за счет бюджетных ресурсов радикальных изменений в коммуналке совершить не удастся. Выход – привлекать бизнес. Если в водоснабжение и канализацию, несмотря на все доступные механизмы государственно-частного партнерства, в том числе концессии, инвесторы идут неохотно, то в сфере тепла для них еще в 2017 году, после внесения изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», государством был создан рабочий инструмент – та самая модель ценовых зон.

Ключевая особенность модели альткотельной – в том, что тепло в ней становится не регулируемым, а рыночным товаром Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тариф на тепло в Нижнекамске вырастет, но не сразу и не кратно

В основе модели – альтернативный тарифному регулированию метод ценообразования. При нем тепловая энергия продается не по фиксированной цене, которая к тому же еще и ежегодно пересматривается госрегулятором в рамках индексаций, а по цене, которая не может быть выше утвержденного тем же госрегулятором – причем один раз и на долгий срок – ее предельного уровня.

Такой «потолок» определяется стоимостью поставки тепла от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника. Строить «альтернативную котельную», понятное дело, не будут – она нужна только для расчетов.

Переходить в ценовые зоны могут только муниципальные образования. Первым в 2018-м стал Рубцовск в Алтайском крае, доведенный к тому времени до коллапса. Хотя массовым процесс «альткотельнизации» так и не стал, за минувшие годы по решению Минэнерго РФ на эту модель перешли уже 43 города в 20 регионах.

Среди них – и миллионники вроде Новосибирска, Красноярска, Перми и Самары, и совсем мелкие поселки типа Прогресса в Амурской области (11 тыс. жителей) или Каа-Хема в Туве (около 20 тыс.). В соседних с Татарстаном регионах ценовые зоны были введены также в Ульяновске, Оренбурге, Тольятти, Чебоксарах, Ижевске и других.

По планам Минэнерго РФ, к 2035 году число субъектов РФ, где появится «альткотельная», должно увеличиться до 65 – муниципалитетов, соответственно, будет еще больше. Среди таковых могут оказаться даже некоторые части Москвы…

В Татарстане до сих пор к ценовым зонам относились с опаской. Тема обсуждалась не раз, в том числе на совещаниях в Кабмине РТ, но до дела так ни разу ничего не дошло. Главный сдерживающий фактор – рост тарифов на тепло для населения. Противники модели ссылаются в таком случае обычно как раз на Рубцовск, где при переходе в ценовую зону в 2018-м стоимость гигакалории действительно сразу скакнула на 25%. То, что моногород тогда в буквальном смысле приходилось спасать от замерзания, то есть в той ситуации торг уже был просто не уместен, упускается из внимания. Как и опыт других муниципалитетов, который показывает, что «рубцовский случай» стал исключением из правил.

По расчетам «Татэнерго», тариф в Нижнекамске вырастет, до той самой предельной цены – или на 66%, которыми недавно запугал общественность Госкомитет по тарифам РТ. Но случится это не сразу, не в один момент, а только через… 17 лет! А на все эти годы в городе будет установлен переходный период, в рамках которого действующая стоимость гигакалории будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции «плюс» 3%. То есть расти чуть быстрее, чем в рамках тарифного госрегулирования. Но точно не кратно.

Тариф в Нижнекамске вырастет до той самой предельной цены – или на 66%, которыми запугали общественность. Но случится это не сразу, а только через 17 лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему ценовые зоны – это не про рост тарифов?

Главная «фишка» ценовых зон – не в том, что там растут тарифы. Этим легко пугать обывателей, забывая одновременно напоминать им о том, что стоимость тепловой энергии ежегодно индексируется и в тех муниципалитетах, что живут в рамках обычного тарифообразования.

Как отмечали эксперты издания «Кислород.ЛАЙФ», ключевая особенность модели альткотельной – в том, что тепло в ней становится не регулируемым, а рыночным товаром. И этот малопонятный для рядового потребителя сдвиг открывает перед инвесторами в централизованные системы теплоснабжения огромное поле возможностей.

В применяемой повсеместно «тарифной модели» стоимость тепла с упорством, достойным лучшего применения, постоянно сдерживают. Чтобы «подогнать» ежегодную индексацию под установленные Правительством РФ для каждого субъекта РФ предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги, первой статьей, которую госрегуляторы – в случае с Татарстаном это Госкомитет по тарифам – режут, становится прибыль теплоснабжающих организаций (ТСО), которая могла бы стать для них источником возврата ранее произведенных инвестиций. А второй – «ремонтная программа».

Суть стандартного госрегулирования можно описать так: «Мы вам установили тариф, а вы как хотите, так и выкручивайтесь, но оказывайте услуги по теплоснабжению в этих рамках!». Понятно, что горизонт планирования в таком случае сжимается до одного года. Это комфортно для чиновников, но чревато для потребителей – которые, правда, о таких материях не задумываются, пока батареи вдруг не становятся холодными.

Получается, чтобы не провоцировать социальные проблемы в краткосрочной перспективе, госрегулятор жертвует системной и долгосрочной надежностью теплоснабжения.

В модели «альткотельной» риски ежегодных корректировок тарифа просто ликвидируются. А индикатор «справедливой» цены на тепловую энергию, до которой как бы надо еще «дорасти» (для этого и вводится переходный период), позволяет инвесторам переходить от практики «латания дыр» к планомерной работе по обеспечению качественного теплоснабжения на длинной дистанции. В рамках таких бизнес-планов единым теплоснабжающим организациям (ЕТО), которыми становятся главные ТСО в ценовых зонах, открывается доступ как к банковским кредитам, так и к средствам федеральных фондов (при обычном тарифном регулировании уповать приходится только на прямое бюджетное финансирование).

Например, в «Татэнерго» рассчитывают, что за счет этих источников в теплосети Нижнекамска можно будет привлечь еще порядка 2 млрд рублей.

Именно поэтому только при «альткотельной» вложения в инфраструктуру и вырастают резко и кратно, так как инвесторы понимают, что полученную за счет быстрого «повышения эффективности» прибыль у них из тарифа в следующем году больше не «вырежут». И они могут спокойно выбирать экономически целесообразные решения для оптимизации и модернизации систем, сокращения потерь и издержек, внедрения современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

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«Жители Нижнекамска начнут получать качественную услугу»

Что еще важнее, ответственность ЕТО в ценовых зонах – за качество и надежность теплоснабжения, достижение целевых показателей (аварии, потери, прекращения теплоснабжения, удовлетворенность потребителей и других), вопреки еще одной «страшилке» противников модели, возрастает многократно.

Одновременно возрастает и контроль за исполнением мероприятий их инвестпрограмм, и не только со стороны госрегулятора, но и властей муниципалитета – по законодательству, вообще-то именно они являются гарантами надежного и безопасного теплоснабжения.

При этом все участники таких проектов получают возможность действовать в рамках иной парадигмы – четких «правил игры», гарантированных властями на долгий период (от 5 — 10 и выше лет).

«Для жителей Нижнекамска, на самом деле, с точки зрения сумм в платежках при переходе в ценовую зону особо ничего не изменится. Но зато они очень быстро почувствуют позитивные эффекты. Например, дворы, которые в зимнее время, бывает, вскрывают не по одному разу, перестанут трогать – потому что порывов станет меньше. В квартирах больше не будет зимой стоять по 15 — 17 градусов, потому что мы сократим количество отключений потребителей и перестанем ломать тепловые графики, чтобы за счет снижения температуры теплоносителя снять риск порывов труб. То есть жители начнут получать качественную услугу, без перерывов в подаче тепла, которых быть не должно, по заданной температуре, и без аварийных бригад под окнами», – описывает преимущества Татьяна Борисова.

В настоящее время «Татэнерго» и администрация Нижнекамского района готовят обращение в адрес Раиса Татарстана о переходе на новую систему. После этого совместная заявка будет отправлена на утверждение в Минэнерго РФ. При идеальном развитии событий город может войти, будучи включенным в ценовую зону, уже в следующий отопительный сезон.

При этом в энергокомпании уверены, что оптимальным решением для Татарстана была бы одновременная подача заявок на переход на «альткотельную» не только Нижнекамска, в котором ситуация, мягко говоря, перезрела, но также Казани, Набережных Челнов и Заинска. В таком случае за период 2025 – 2039 годов компания сможет как минимум удвоить объемы вложений в замену теплотрасс – с 38,5 млрд до 95,2 млрд рублей. А долю замены ветхих трубопроводов довести как минимум до нормативных 4%.