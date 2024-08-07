Износ труб – как 10 трасс М12: зачем Татарстану новая программа модернизации сетей ЖКХ

В Ютазинском районе износ сетей ЖКХ превышает 60% по всем ключевым направлениям, в Бугульминском – 70%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Программа для сетей по воде, теплу и канализации

На проблеме изношенности коммунальных сетей Раис Татарстана Рустам Минниханов заострил внимание накануне в ходе поездки в районы юго-востока республики.

Раису РТ доложили, что, в частности, в Ютазинском районе износ сетей ЖКХ превышает 60% по всем ключевым направлениям, в Бугульминском – 70%.

Руководитель республики сообщил: в Татарстане решено запустить программу модернизации сетей.

«Очень много вопросов по ЖКХ. Будем запускать программу по модернизации», – отметил он.

Руководитель республики сообщил: в Татарстане решено запустить программу модернизации сетей Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, в решение этой проблемы планируется «более серьезно вкладываться». Модернизация затронет все сети – водо-, теплоснабжения и канализации.

Программа по принципу «Наш двор»

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова пояснила «Татар-информу», что это будет отдельная региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Такое решение, по ее словам, принято с учетом большого запроса от населения республики.

«Рустам Минниханов дал поручение Правительству Республики Татарстан подготовить программу, рассмотреть, какие есть варианты, в том числе и с участием федерального финансирования, национальных проектов», – рассказала она.

После того как Рустам Минниханов согласует положения программы, о ней и порядке ее реализации будет объявлено официально.

Лилия Галимова пояснила «Татар-информу», что это будет отдельная региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Галимова напомнила, что это не первый случай, когда Раис Татарстана инициирует подобные масштабные региональные проекты. Так, программа благоустройства придомовых территорий «Наш двор» успешно реализуется в регионе и уже доказала свою востребованность и эффективность. «И с точки зрения модернизации сетей будет использован тот же принцип», — уточнила собеседница агентства.

Напомним, что в 2019 году Рустам Минниханов дал старт программе комплексного благоустройства дворовых территорий «Наш двор» на общую сумму 50 млрд рублей. К концу 2023 года обновили 4,3 тыс. дворов по всему Татарстану. В общей сложности это 8,1 тыс. многоквартирных домов, где живут 1,3 млн человек.

Порывы и фонтаны на улицах городов

В Минстрое Татарстана пока не могут назвать параметры программы, ведь старт фактически был дан накануне. В мае министр Марат Айзатуллин озвучивал в Кабмине, что протяженность коммунальных сетей по республике составляет 26,6 тыс. км, из них нуждаются в замене 8,6 тыс. км, или 32%.

Чтобы было понятнее, можно сделать сравнение с трассой М12. Ее протяженность от Казани до Москвы – 810 км. То есть новые трубы нужно протянуть на расстояние, сравнимое с десятью трассами М12! Сколько именно будет заложено в программе – пока вопрос.

И нельзя сказать, что проблемой до настоящего времени не занимались. У каждой компании есть инвестпрограмма, в которую они вкладывают как собственные деньги, так и средства, которые получают от установленных тарифов и по госпрограммам. Проблема в том, что для замены сетей финансирование должно быть кратно больше.

«Теплоснабжение – это подземное царство, которое никто не видит. И слава богу, потому что там не все красиво и надежно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Теплоснабжение – это подземное царство, которое никто не видит. И слава богу, потому что там не все красиво и надежно. Действительно, это самая, наверное, тяжелая часть нашей работы, поскольку она связана с большим износом тепловых сетей. Они в основном стальные… В 2023-м мы заменили 46,8 км, это около 2,2%. В деньгах – вложили более 2 млрд рублей. Не получается пока больше, и даже такую бы долю не заменили, если бы не получили добавку по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Это почти 50-процентное софинансирование работ из бюджета. Если бы не такая господдержка, мы просто заменили бы меньше трубопроводов», – заявлял в интервью «Татар-информу» генеральный директор «Татэнерго» (основной поставщик тепла в Татарстане) Раузил Хазиев.

Причем по нормативу положено в год менять 4% сетей.

«Конечно, можно и 1% трубопроводов в год менять, и тоже какое-то время можно будет систему удерживать. Но чем это все оборачивается? Вот смотрите, за прошлый отопительный сезон мы ликвидировали порядка 500 инцидентов – по факту порывов теплосетей. То есть это 500 мест, где мы вылили просто на грунт химочищенную, а потому дорогую воду. Это 500 разрытий дорог во дворах, на улицах, это тонны строительного мусора, это перебои в движении автомобилей. Это 500 выездов бригад: раскопали, откачали воду, поставили на трубы заплатки. Это адская работа, в тяжелейших условиях, на морозах, и эту работу мало кто видит», – отмечал в конце прошлого года Хазиев.

И порывы не только в теплоснабжении. Проваливается асфальт над сетями водоснабжения – хлещущая вода на улицах Казани вовсе не редкое явление. А аварии на водопроводе и внезапное отключение воды стали для жителей Чистополя печальной нормой этой зимой.

Порывы не только в теплоснабжении. Проваливается асфальт над сетями водоснабжения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Москва уже помогала деньгами

«Пробным шаром» стала программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую запустили в Татарстане в прошлом году. Ее стоимость составила 9 млрд рублей.

Ее сделали на два года под федеральные средства – штаб под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина решил выделить Татарстану 4,3 млрд рублей. Именно про эту программу упоминал Хазиев.

Стоит отметить, что деньги появились после того, как Раис Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший рабочую группу Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», поднял вопрос аварийности коммунальной инфраструктуры на заседании президиума с участием Президента России Владимира Путина.

В итоге Президент страны одобрил финансирование размере 130 млрд рублей на два года. Лимит Татарстана был 4,3 млрд рублей. Средства выделил Фонд развития территорий на безвозмездной основе. Еще 4,3 млрд рублей было выделено со стороны республики: из бюджета Татарстана, а также из внебюджетных источников – это средства инвестиционных программ предприятий.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов сообщал «Татар-информу», что в программу попали как трубопроводы небольшого диаметра, так и крупные тепловоды. Всего в нее вошло 190 мероприятий.

Но это все капля в море – программа, которая должна завершиться в этом году, предполагала ремонт только 600 километров сетей.

Для сравнения: на момент составления программы требовалась замена 35% сетей теплоснабжения из 3 106 километров, 30% – водоснабжения (18 277 километров), 39% – канализационных сетей (4 842 километра).

Рамиль Муллин: «Я еще не видел, чтобы 70 лет труба служила! Температурные перепады не позволяют эксплуатировать трубы в такой длительный срок...» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Муллин, где вода?»

Критичная ситуация сложилась сейчас в Нижнекамске, где у сетей высокий процент износа. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин неоднократно отвечал на самый частый вопрос горожан: «Муллин, где вода?»

«Я не тот человек, который дает или открывает воду. Наша задача объяснить, почему нет этой воды. Это не так, что задвижку открыл, и пошла горячая вода», — разъяснял он жителям города.

По его данным, в прошлом году количество прорывов на сетях перешло за 700. Загвоздка в том, что существующий тариф позволял менять 2% труб у «Татэнерго», а у «Водоканала» — в пределах 1,5%. Таким образом, для прохождения всего цикла нужно 50 лет и 70 — для второй.

«Я еще не видел, чтобы 70 лет труба служила! Температурные перепады не позволяют эксплуатировать трубы в такой длительный срок...» — не раз отмечал он.

Сейчас Нижнекамск передает 665 км сетей и 95 ЦТП (центральных тепловых пунктов) в ведение «Татэнерго» – их забирают у частного АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

На последнем заседании в Госкомитете РТ по тарифам заявили, что сети в Нижнекамске – это труха. Износ сетей – более 80%.

Оперативно до отопительного сезона предстоит проложить и заменить около 15 км сетей, на что понадобится около 700 млн рублей. И здесь речь идет не о подготовке города к отопительному сезону в плане полной готовности, а в плане недопущения больших, крупных аварий, прорывов и свищей.

В этом году Менделеевск скорректировал инвестпрограмму в пользу ремонта и замены сетей, от ремонта кровли и замены приборов учета отказались Фото: пресс-служба Менделеевского района

Износ инженерных сетей в Менделеевске и Елабуге – до 90%

Аналогичная проблема вскрылась и в соседнем Менделеевске, когда Госжилфонд поднимал вопрос о замене счетчиков и ремонту кровли, но при проверках и детальном осмотре на местах обнаружили серьезный износ сетей. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, сегодня износ канализации — 91%, сетей горячего водоснабжения — 86%, тепловых сетей — 61%. В городе требуется срочная замена около 20 км сетей канализации и водоснабжения.

В этом году Менделеевск скорректировал инвестпрограмму в пользу ремонта и замены сетей, от ремонта кровли и замены приборов учета отказались.

В отделе исполкома Елабужского района «Татар-информу» сообщили, что износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 87%, сети теплоснабжения изношены на 50%.

Замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин уточнил, что модернизация ведется по инвестпрограммам предприятий тепловых сетей, в ряде сельских поселений — по республиканским программам.

Реконструкции требуют и объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Бугульме. Износ водопроводных сетей — 58%, канализационных сетей — 68%.

«Для нас это наболевший вопрос в сфере ЖКХ, который, как известно, актуален не только для Бугульмы, но и для многих муниципалитетов в стране, это износ инженерных сетей, построенных во многом еще в советские годы», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Действующие инженерные сети, обеспечивающие муниципальное образование теплом, были построены в 50-60-е годы прошлого столетия. В настоящее время требуется заменить 32 км тепловых сетей (из 152 км). В 2023 году АО «Бугульминское ПТС» выполнили работы по замене 3,2 км тепловых сетей. На 2024 год запланировано заменить 2,1 км тепловых сетей.

В Казани, Нижнекамске и других крупных городах республики есть необходимость в ремонте сетей, потому что износ колоссальный Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Средний износ – это для статистики. А вы себя поставьте на место жильцов»

Начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан – главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин сообщил «Татар-информу», что его реакция на такую программу «только восторженная».

«В первую очередь мы говорим о сетях водоотведения, очень много обращений и жалоб от населения о подтоплении подвалов многоквартирных домов в Казани, Альметьевске, Бугульме, Менделеевске. То есть перечислять можно много, в Чистополе. И причина, прежде всего, не плохая, нерадивая работа жилищных организаций, а именно состояние сетей водоотведения. Огромная надежда на такую программу. Она в целом повлияет на жилой фонд очень оперативно и качественно», – полагает он.

По его словам, программа инициируется на государственном уровне, потому что масштабные инвестиции только за счет тарифов, то есть денег, которые собирают с населения, невозможны.

Средний износ сетей он сравнил со средней температурой по больнице. «Локально эта проблема где-то прямо грандиозна. А в малых городах она уже и не локальная. Средний износ – это для статистики, расчета инвестиций. А вы себя поставьте на место жильцов, у которых 9-этажный дом и по пояс фекалий. И не потому, что плохо работает жилищная компания, а просто не откачивается, не уходит. Я всегда с этой точки зрения смотрю, все-таки мы жилищная инспекция. Точка зрения жильца для нас доминанта», – сказал Тыгин.

Начальник отдела по работе с обращениями Госкомитета по тарифам РТ Дмитрий Романов заметил, что в Казани, Нижнекамске и других крупных городах республики есть необходимость в ремонте сетей, потому что износ колоссальный. «То, что тариф повышается и есть федеральная поддержка, — этого недостаточно», – обосновал он появление новой программы.

Ирина Ахметова: «У нас чуть выше среднего показатели износа. Но хорошо, что у нас ведется ежегодная планомерная работа по актуализации схем теплоснабжения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы всегда идем на опережение. Как говорят, Татарстан всегда впереди планеты всей»

Член Общественной палаты Татарстана, проректор, руководитель направления стратегического развития систем теплоснабжения Казанского государственного энергетического университета Ирина Ахметова в беседе с «Татар-информом» заявила, что программа модернизации сетей, подобная программе «Наш двор», — очень своевременный проект для республики.

«В Татарстане несколько интересантов надежного и качественного теплоснабжения — само Правительство республики, которое отвечает за всю эту работу, и Госкомитет по тарифам, который очень жестко контролирует и отслеживает правильное использование денежных средств всеми нашими едиными теплоснабжающими организациями в республике. В Казани 26 таких организаций — больше всего в Татарстане. Также в числе интересантов — теплоснабжающие организации, которые эксплуатируют тепловые сети и отвечают за все нормативные условия», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, КГЭУ разрабатывает схемы теплоснабжения в городах и муниципальных образованиях Татарстана.

Ирина Ахметова обратила внимание, что ситуация в Татарстане не такая плачевная, как в большинстве других регионах России.

«У нас чуть выше среднего показатели износа. Но хорошо, что у нас ведется ежегодная планомерная работа по актуализации схем теплоснабжения. Мы держим руку на пульсе, видим этот нарастающий износ и можем предотвратить ситуацию, которая произошла этой зимой в Московской области, когда жители в морозы остались без тепла», — напомнила эксперт.

«Мы всегда идем на опережение. Как говорят, Татарстан всегда впереди планеты всей. Поэтому мы такую ситуацию не допустим», — добавила собеседница агентства.

По информации Ахметовой, сейчас идет полный анализ состояния всей коммунальной инфраструктуры Нижнекамска — в городе, где зимой происходили «страшные аварии». Выявлены все красные зоны. До начала отопительного сезона все проблемы должны быть устранены.

«Немного страшно становится, что бы было, если не начать эту работу. Могли быть очень печальные последствия. Благодаря слаженной работе компании „Татэнерго“, Правительства РТ и руководства города Нижнекамска начинаются мероприятия по предотвращению крупных аварий, которые случились в России этой зимой», — отметила собеседница агентства.

Ирина Ахметова уточнила, что срок службы тепловых сетей 25 лет и он уже истекает.

«Это как снежный ком. Пришло время, когда мы начинаем пожинать плоды тех „недоремонтов“, которые были в 90-х — начале 2000-х годов. И сейчас мы видим то, что происходит. Но в Татарстане аварий не должно быть, потому что идет хорошая планомерная работа со всех сторон, всех органов власти нашей республики», — заключила эксперт.