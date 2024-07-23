«Проблема острая по всей стране»: сколько Татарстан потратит на ремонт коммунальных сетей

Основной целью программы является снижение аварийности, обновление инженерных сетей, а также улучшение качества предоставления коммунальных услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В десяти муниципалитетах реконструируют инженерные сети почти на 5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин в прошлом году дал старт программе модернизации сетей коммунальной инфраструктуры.

«Основной целью программы является снижение аварийности, обновление инженерных сетей, а также улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Проблема состояния инженерных сетей острая по всей стране», – заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, программа утверждена на два года. По ней запланированы 67 мероприятий на сумму 4,7 млрд рублей. Из них более 2 млрд рублей – это средства Фонда развития территорий, 667 млн рублей – республиканского бюджета и 1,9 млрд рублей – внебюджетных источников.

В программе участвуют Агрызский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Нижнекамский, Сармановский и Чистопольский районы, Казань и Набережные Челны.

Марат Айзатуллин: «Всего за два года планируется построить и реконструировать инженерные сети общей протяженностью 124,7 км» Фото: prav.tatarstan.ru

«Всего за два года планируется построить и реконструировать инженерные сети общей протяженностью 124,7 км. Из них почти 63 км – это сети теплоснабжения, 42,6 км – водопроводы и 19,2 км – сети канализации», – заметил министр.

В прошлом году по программе отремонтировано более 37 км инженерных сетей на 1,9 млрд рублей. В этом году будет реконструировано 87,3 км сетей на 2,8 млрд рублей. На сегодня работы выполнены на 65%.

На ремонт инфраструктуры ЖКХ направят 1,8 млрд рублей

Всего же в Татарстане в этом году в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения выполняются четыре республиканские программы. По ним планируется строительство, реконструкция и капремонт 195 объектов коммунального хозяйства на 1,8 млрд рублей.

В сфере теплоснабжения исполняется программа ремонта сетей газопотребления и замены котлов в котельных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На сегодня общий объем выполнения строительно-монтажных работ составляет 46%», – сообщил Айзатуллин.

Так, в сфере водоснабжения действует программа по обеспечению населения питьевой водой. Работы будут выполнены на 101 объекте на сумму 1,2 млрд рублей. В сфере водоотведения программа модернизации очистных сооружений и капремонта сетей канализации затронет 11 объектов. На нее выделено 388 млн рублей.

В сфере теплоснабжения исполняется программа ремонта сетей газопотребления и замены котлов в котельных. В том году будет установлено 77 котлов на 40 объектах, бюджет программы составляет 65 млн рублей.

По реконструкции сетей газораспределения работы проведут на 43 объектах на сумму 148 млн рублей.

В этом году завершится реконструкция очистных сооружений Казани Фото: © «Татар-информ»

Реконструкция очистных сооружений Казани завершена на 84%

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» в этом году завершится реконструкция очистных сооружений Казани, рассказал Айзатуллин.

«Объем финансирования текущего года составляет 2,1 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,7 млрд рублей. На сегодня готовность объекта составляет 84%», – отметил министр.

Биологические очистные сооружения канализации Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году. К началу реконструкции их износ составлял 68,5%.

Реконструкция длится уже шестой год, но объект действует. На все работы было выделено 7,5 млрд рублей.

После реконструкции очистные сооружения будут принимать 650 тыс. куб. метров воды ежесуточно вместо нынешних 450 тыс. куб. метров. Качество возвращаемой в Волгу воды улучшится благодаря новому оборудованию и технологиям.

По проектам «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел» до 2030 года будет построено 10 млн кв. метров жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Лаишевском и Зеленодольском районах построят 10 млн кв. метров жилья

Айзатуллин напомнил, что по проектам «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел» до 2030 года будет построено 10 млн кв. метров жилья. Общая сумма инвестиций оценивается в 20 млрд рублей, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ.

В частности, в Лаишевском районе построят около 4,5 млн кв. метров жилья, в Зеленодольском – 5,5 млн кв. метров.

«Республика активно участвует в реализации проектов “Инфраструктурного меню” с привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния и средств специального казначейского кредита», – сказал спикер.

По словам Айзатуллина, на средства Фонда национального благосостояния в размере 1,9 млрд рублей в этом году работы проводятся на трех объектах. Строительно-монтажные работы выполнены на 95%.

Кроме того, на четырех объектах работы ведутся на средства специального казначейского кредита – 7,7 млрд рублей. Выполнение составляет 46%.

Айзатуллин добавил, что по программе развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» в этом году строится четыре объекта. На них выделено 407 млн рублей, в том числе 330 млн рублей — из федерального бюджета. «На сегодня объем выполненных работ составляет 28%», – подчеркнул он.

Фанис Нурмухаметов: «В прошлом году заменено около 10 км трубопроводов тепловых сетей. На этот год предусмотрено финансирование в размере 194 млн рублей» Фото: prav.tatarstan.ru

Тепловые сети «Казэнерго» изношены на 59%

Износ тепловых сетей «Казэнерго» достиг 59%. Всего компания обслуживает 702 км теплосетей, рассказал генеральный директор организации Фанис Нурмухаметов.

Решить проблему поможет региональная программа модернизации сетей коммунальной инфраструктуры. На 2023-2024 годы по этой программе выделено 400 млн рублей.

«В прошлом году заменено около 10 км трубопроводов тепловых сетей. На этот год предусмотрено финансирование в размере 194 млн рублей. На эти средства запланированы и находятся в стадии реализации мероприятия по замене более 5 км тепловых сетей на шести объектах», – отметил спикер.

Уже полностью заменены сети теплоснабжения по улицам Братьев Касимовых, 6а, Гвардейская, 56 и Даурская, 25.

Сейчас работы по замене сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения проводятся по улицам Большая, 2, 4, Серп и Молот, 22, 24. Кроме того, замена теплосетей идет по улицам Осиновская, 31, 35, 35а, 29, 27 и 33, Даурская, 9, 11, 34, Карбышева, 62а, 62б.

Все работы планируется завершить к 30 августа.

По региональной программе модернизации сетей коммунальной инфраструктуры в этом году запланировало 12 мероприятий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татэнерго» завершает реконструкцию на четырех объектах

Предприятие «Татэнерго» по региональной программе модернизации сетей коммунальной инфраструктуры в этом году запланировало 12 мероприятий. Их финансирование составляет 1,1 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Рим Галиахметов.

«В 2023 году работы по программе завершили досрочно. В этом году четыре мероприятия уже завершены, в высокой степени готовности – еще четыре объекта. На остальных готовность составляет от 22 до 63%. Некоторые задержки были из-за проведения Игр БРИКС, но незначительные. Сомнений, что завершим реконструкцию, нет», – подчеркнул он.

Так, завершается реконструкция теплопровода к железной дороге по улице Беломорская, 45 в Казани, теплотрассы ЗЯБ 18 комплекса в Набережных Челнах, магистрального трубопровода на участке автодороги по ул. Автозаводская до проспекта Победы, 38 в Заинском районе.

Кроме того, близится к завершению строительство магистрального тепловода №5 от КТЭЦ-1 до котельной «Горки» в Казани.

Марат Салахов: «Реконструкция сетей водоснабжения улучшит услуги водоснабжения более чем 400 тыс. жителям города» Фото: prav.tatarstan.ru

На обновление сетей водоснабжения «Водоканал» потратит более 1 млрд рублей

МУП «Водоканал» сейчас проводит реконструкцию инженерных сетей на 39 объектах. Из них 19 объектов общей протяженностью 18 км включены в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, отметил первый заместитель гендиректора компании Марат Салахов.

По его словам, стоимость реконструкции сетей водоснабжения по программе составляет более 1 млрд рублей.

«На сегодня проложено 4 км сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Сафиуллина, Парина, Магазинная/Красикова, Сибирский тракт, Толстого. Продолжаются работы на 11 объектах общей протяженностью 12 км», – сказал спикер.

Завершаются работы по улицам Каспийская, Окраинная, Братьев Касимовых, Патриса Лумумбы, Дорожная, Красной Позиции, Черноозерская/Рубежная. Работы на улицах Камалеева, Камая, Аделя Кутуя начнутся в ближайшее время.

«Реконструкция сетей водоснабжения улучшит услуги водоснабжения более чем 400 тыс. жителям города, а это треть населения Казани», – заключил Салахов.