Просили повысить на 37%, но не допустили: на сколько в Татарстане вырастут платежки ЖКУ

В Кабинете Министров РТ напомнили, что в августе жителям Татарстана должны прийти квитанции после повышения тарифов на услуги ЖКХ

Фото: prav.tatarstan.ru

Организации просили повышения тарифов на 37%, но подняли в основном на 10,8%

Доклад председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Александра Груничева на пресс-конференции в Кабинете Министров РТ был полон цифр. Пожалуй, наиболее важные из них — тарифы за ЖКУ для жителей большей части республики подняли в среднем на 10,8%.

«По заявкам организаций, которые подавали нам в рамках тарифной кампании, заявка была – 37,1%. Как мы видим, практически в 3,5 раза нам удалось снизить этот индекс по сравнению с заявками организаций», — отметил Груничев.

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Для сравнения: за эти же полтора года инфляция на товары составила 12,5%, на услуги — на 17,2%, продуктовая корзина выросла в цене на 13,2%, рост цен на недвижимость составил 36,2%.

«Зарплата за этот период выросла на 31,2%. Так что мы, в принципе, находимся в этой динамике, а где-то и ниже», — подчеркнул председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Повышение впервые с декабря 2022 года было необходимо по нескольким причинам, следовало из доклада спикера. Первое — это обязательная индексация по стране. Но сыграли и дополнительные факторы. Например, ﻿﻿﻿необходимость повышения зарплаты основного производственного персонала до МРОТ или средней зарплаты в муниципалитете и затраты на новую коммунальную инфраструктуру.

«Несомненно, самый большой вопрос, который нас беспокоит, — это баланс интересов и социальной нагрузки экономики на уровне регионов. Все присутствующие понимают, что необходимо оказывать социальную поддержку населению и что величина тарифных решений должна быть адекватной. В то же время мы должны выполнять обязательства по финансовой и хозяйственной деятельности компаний, в том числе по обеспечению инвестиционной составляющей. В первую очередь выполнение показателей по надежности и качеству», — заявил Груничев.

Доклад Александра Груничева был полон цифр Фото: prav.tatarstan.ru

Почему где-то услуги ЖКХ подорожали сильнее?

Груничев рассказал про предельно допустимое отклонение, которое составило по республике 4,9%. Это означает, что в некоторых районах Татарстана тарифы могли вырасти на 15,7%, но не более того.

Практически 90% муниципальных образований Татарстана попадают в категорию «рост тарифов до 10,8%», а 10% — «свыше 10,8%». На 14% и выше услуги ЖКХ подорожали только в 16 районах республики, где необходимо обновлять инфраструктуру.

Газ для населения Татарстана в среднем подорожал на 10,2%. Рост тарифов на электроэнергию такой: +8,8% для жителей домов с газовыми плитами, +14,5% для жителей домов с электроплитами, +8,8% для сельской местности. Тарифы на вывоз мусора и для многоквартирных домов, и для ИЖС поднялись на 4%.

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Тарифы на тепловую энергию выросли на 10,8%, на питьевую воду – на 11,2%, на водоотведение – 15,7%, на горячее водоснабжение – 18,2% (на него влияет расход электроэнергии на подогрев воды, а норматив устанавливается Минстроем РТ).

«Там, где тарифы с наибольшим ростом, основной причиной роста является рост зарплат. Средняя зарплата в отраслях, связанных с водой и канализацией, составляет 34 тыс. рублей», — сообщил Груничев.

Тарифы пересмотрели впервые за 1,5 года Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Какие есть льготы на оплату ЖКУ?

Татарстанцы могут воспользоваться льготами при оплате ЖКУ. Есть льготы, которые полагаются в зависимости категории получателя – например, ветеранам Великой Отечественной войны или инвалидам, а есть субсидии семьям, которые могут полностью покрывать оплату за ЖКУ.

«Что касается категорийных мер, то получателями этих мер являются почти 700 тыс. татарстанцев. Практически каждый пятый житель республики относится к льготным категориям и получает компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг», — рассказала на брифинге и. о. министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева.

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На эти компенсации в 2004 году из федерального и республиканского бюджетов было выделено почти 7 млрд рублей.

Что касается субсидии по малообеспеченности, то на нее могут рассчитывать семьи, для которых расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи превышают 21%. Зимой получателей в разы больше, поскольку коммунальные услуги дорожают из-за платы за отопление. В январе размер субсидии составил в среднем 1720 рублей, в июле — почти 1400 рублей. На 2024 год из бюджета Татарстана на субсидии по малообеспеченности предусмотрено 1,4 млрд рублей.

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Еще в Татарстане существует компенсация расходов на уплату взноса за капремонт в многоквартирном доме, ее получают более 50 тыс. жителей РТ. Также есть субсидия, связанная с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования. Ее размер – до 100 тыс. рублей на одно домовладение.

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Заявление на получение субсидий на оплату ЖКУ подается в электронном виде через портал Госуслуг Татарстана.

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Ошибки при начислении за ЖКУ в Татарстане подтверждаются лишь в 1% случаев

Если вам кажется, что ЖКУ подорожали сильнее, чем это было разрешено, можно обратиться в Госкомитет по тарифам. Но, как рассказал «Татар-информу» начальник Госжилинспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин, только в одном из ста случаев подтверждается, что плату за ЖКУ завысили.

«Меньше 1% из них [поступивших по теме обращений] доходит до мер административного реагирования, то есть 99% – это вещи, требующие разъяснений. Мы настоятельно просим разъяснять и где-то критикуем управляющие компании и ТСЖ за то, что они не разъясняют. Таких случаев, когда привлекаем к ответственности, только 1%», – сказал спикер.

С начала года по республике составили только 15 протоколов о том, что был нарушен закон при расчете, сделанном управляющей компанией или ТСЖ.

«Везде это были неверно примененные формулы либо вопросы функционирования приборов учета. Сказать, что где-то нам понадобилось передать материалы в правоохранительные органы, – такого нет», – отметил Тыгин.

Александр Тыгин рассказал, что только в одном из ста случаев подтверждается, что плату за ЖКУ завысили Фото: prav.tatarstan.ru

Наибольшие долги за ЖКУ – у обеспеченных владельцев нескольких квартир

Зашел разговор и о долгах, которые есть у татарстанцев за услуги ЖКХ. Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов рассказал, что всего сейчас в республике долги по ЖКХ составляют 9,5 млрд рублей. Эта сумма накопилась с 2000 по 2024 год, поскольку долги населения за ЖКУ не списываются.

«Исходя из анализа крупных должников [с долгом от 300 тыс. рублей], можно сказать, что, как правило, это состоятельные граждане, у которых по несколько квартир, которые своевременно не оплачивают счета, потому что сдают квартиру в аренду, но несвоевременно передают показания учета либо живут в других городах», — сказал Фролов.

Есть небольшие долги у малообеспеченных семей, детей-сирот. «Каждая такая семья мониторится, оказывается поддержка», – добавил спикер.

Фролов в своем докладе также отметил, что нужно платить за ЖКУ и регулярно подвергать поверке приборы учета. Если же остаются вопросы – за разъяснениями можно обращаться в Госкомитет по тарифам.