Вместо сетей – труха: Нижнекамск готовятся спасать от ЧП на сетях теплоснабжения зимой

В этом году в модернизацию оборудования и сетей в сфере теплоснабжения планируется вложить 8,5 млрд рублей

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хотелось бы, чтобы органы местного самоуправления более объективно проверяли инвестпрограммы»

В этом году в модернизацию оборудования и сетей в сфере теплоснабжения планируется вложить 8,5 млрд рублей, четверть суммы уже направлена, сообщила зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. В сфере водоснабжения должно быть вложено 3,3 млрд рублей, освоено 16%, а водоотведения – 2,8 млрд рублей (вложена треть суммы).

Хабибуллина отметила проблему согласования инвестиционных программ с органами местного самоуправления.

«Хотелось бы, чтобы со стороны органов местного самоуправления более объективно данные программы были проверены. Пока они подходят к этому вопросу очень формально. Для нас важно, чтобы было подтверждение необходимости проведения мероприятий, которые предлагает ресурсоснабжающая организация, с технической точки зрения – нужно это городу или району или нет», – пояснила Хабибуллина.

Лариса Хабибуллина отметила проблему согласования инвестиционных программ с органами местного самоуправления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом немаловажно, как выполнение данных мероприятий скажется на качестве услуг, предлагаемых людям. К примеру, из Менделеевска не поступают предложения от исполкома о том, какие мероприятия должны быть первоочередными, а в Альметьевске на протяжении двух лет ранее согласованные мероприятия почему-то заменяются на новые.

«Следующий проблемный вопрос – формирование сметной стоимости объектов инвестпрограммы», – заметила Хабибуллина.

«Показатель надежности схемы теплоснабжения Нижнекамска – 0,03%»

Участники встречи обсудили итоги реализация инвестиционной программы «Татэнерго» с начала года. Сумма вложений составляет половину от общего объема затрат в сфере теплоснабжения.

«В этом году источники инвестпрограммы “Татэнерго” в сфере теплоснабжения составляют 4 млрд 148 млн рублей, из которых 1 млрд – по станциям и 3,1 млрд – по тепловым сетям. За 7 месяцев освоено 1 млрд 658 млн рублей, или 40%», – сообщил замгендиректора по стратегическому развитию компании Рим Галиахметов.

Участники встречи обсудили итоги реализация инвестиционной программы «Татэнерго» с начала года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным спикера, тарифные источники освоены в объеме более 1,1 млрд рублей, а это 37% от годового плана. Из 124 мероприятий инвестпрограммы этого года предприятие приступило к работам на 102 объектах.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС оперативно завершены работы по реконструкции двух участков тепловых сетей по ул. Ташаяк и Островского – Баумана.

В разрезе муниципальных образований по Набережночелнинским тепловым сетям оперативное выполнение плана по строительству и реконструкции тепловых сетей составляет 56%, по Нижнекамским тепловым сетям – 36%, в Заинске – практически полное освоение. В Казани запланированные работы выполнены на 57%.

Выслушав докладчика, председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заметил, что самый низкий процент освоения инвестпрограммы в Нижнекамске.

Александр Груничев заметил, что самый низкий процент освоения инвестпрограммы в Нижнекамске Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По Нижнекамску самый низкий процент, потому что к объекту “Сююмбике” только приступаем, а на объекте МКИ (Магистральные тепловые сети тепловода №1) по ул. Корабельной серьезные проблемы возникли по геологии и водопонижению. Но все равно график соблюдается, сомнений нет», – сказал Галиахметов.

Сейчас в Нижнекамске предстоит принять на баланс 665 км сетей и 95 ЦТП (центральных тепловых пунктов). Напомним, что сети передают из владения АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в ведение «Татэнерго».

Рим Галиахметов: «На сегодняшний день показатель надежности схемы теплоснабжения Нижнекамска составляет 0,03%, это ненадежная схема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На сегодняшний день показатель надежности схемы теплоснабжения Нижнекамска составляет 0,03%, это ненадежная схема. Оперативно до отопительного сезона предстоит проложить и заменить около 15 км сетей, на что понадобится около 700 млн рублей. Но первая задача – установить приборы учета холодной воды в ЦТП, на что понадобится 40 млн рублей», – подчеркнул Рим Галиахметов.

«Мы, как исполком, лазали в подвалы и разговаривали с мужиками»

В конце доклада Галиахметов произнес: «Задача – подготовить город к отопительному сезону не в плане полной готовности, а в плане недопущения больших, крупных аварий, прорывов и свищей».

После такого выступления замгендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Тимур Халиков поинтересовался, какой коэффициент схемы теплоснабжения считается надежным.

«0,9% – это высоконадежные, до 0,87% – это надежные, ниже 0,5% – ненадежные. А здесь 0,03%, ну я не знаю… Полный износ…» – ответил Галиахметов.

Руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района Роман Булатов добавил, что прошедшая зима выявила все минусы системы теплоснабжения Нижнекамска.

Роман Булатов добавил, что прошедшая зима выявила все минусы системы теплоснабжения Нижнекамска Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы столкнулись с перепадами в домах, частыми порывами. В морозы жители первых этажей более 100 домов испытали понижение температуры до 15 градусов. Не могли отрегулировать давление, поскольку при увеличении давления возникали новые порывы в сетях теплоснабжения. Срочной замены требуют порядка 20% соединительных сетей», – заметил Галиахметов.

Он добавил, что «оценка системы как ненадежной ставит под вопрос возможность получения паспорта готовности к отопительному сезону, что может поставить пятно на Нижнекамском районе и на республике в целом».

Рим Галиахметов заявил, что износ сетей составляет более 80%. В местах порыва обнаружена труха.

«Мы, как исполком, лазали в подвалы и, что называется, разговаривали об этой ситуации с мужиками. Да, действительно в соединительных сетях сегодня труха под землей, которую срочно нужно менять», – сказал он.

Спикер добавил, что в составе инвестиционных работ на протяжении пяти последних лет «замена сетей практически не присутствовала, были лишь небольшие объемы». При этом есть предприятия с просроченной задолженностью по платежам в 600 млн рублей при миллиардной выручке. В ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы.

«Сейчас инвестпрограмму скорректировали и поменяли. Мероприятия направлены на сети. От кровли и приборов учета мы отказались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Менделеевск скорректировал инвестпрограмму в пользу ремонта и замены сетей

Аналогичная проблема ранее была выявлена в Менделеевске, когда Госжилфонд поднимал вопрос о замене счетчиков и ремонту кровли, но при проверках и детальном осмотре на местах вскрылся серьезный износ сетей.

«Сейчас инвестпрограмму скорректировали и поменяли. Мероприятия направлены на сети. От кровли и приборов учета мы отказались. В Казани по некоторым участкам износ составляет 40%, есть участки, где он 60%, но они стоят в инвестиционных программах в первую очередь», – пояснила Лариса Хабибуллина «Татар-информу».

О реализации инвестиционной программы РПО «Таткоммунэнерго» и состоянии объектов теплоснабжения в Казани, Иннополисе, Бавлах и Менделеевске на встрече рассказал гендиректор организации Асфан Галявов. Однако в своем выступлении он особо заострил внимание на том, что не будет менять задвижки на недостроенном объекте по ул. Клары Цеткин в Казани.

Асфан Галявов в своем выступлении особо заострил внимание на том, что не будет менять задвижки на недостроенном объекте по ул. Клары Цеткин в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объект не достроен, ни одного часа не проработал, не будет работать в этом и в следующем году. Зачем там менять задвижки? Они новые», – сказал Галявов в начале и в конце выступления.

Как пояснила Лариса Хабибуллина, по итогам двух предыдущих заседаний у «Таткоммунэнерго» был выявлен целый ряд недочетов, в том числе несоответствие проводимых мероприятий заявленным ранее, неосвоение источников, нулевые показатели, несвоевременная корректировка инвестпрограмм. И все же, по данным собеседницы «Татар-информа», серьезных опасений у Госкомитета РТ по тарифам по поводу выполнения инвестпрограмм в сфере теплоснабжения в связи с подготовкой к новому отопительному сезону нет.

«Глобальных рисков мы не видим. Никогда такого не было, чтобы “Татэнерго” что-то не выполняли. Единственное исключение – Нижнекамск, где сделка не состоялась, передача имущества запланирована на сентябрь-октябрь, а там уже начинается отопительный сезон», – добавила она.

По итогам заседания Александр Груничев рекомендовал исполкомам районов усилить контроль за ходом проводимых работ, которые обсуждались на встрече. На следующем заседании штаба будет проанализирована их эффективность.