«Не полгода у нас зима, а дольше»: что поручил Минниханов после отопительного сезона

В Кабинете Министров РТ обсудили итоги отопительного сезона, который, как выяснилось, в Татарстане официально завершился лишь 22 мая

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отопительный период прошел в штатном и контролируемом режиме»

Отопительный период 2023/2024 годов в республике прошел «в штатном и контролируемом режиме», а его продолжительность, если считать с момента старта – 12 сентября 2023 года, составила 253 дня, или 2/3 календарного года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

С учетом аномального потепления, удивившего нас всех в апреле, в большинстве районов отопление успели отключить до начала мая. Но нагрянувшие с майскими праздниками холода вынудили его включить снова, по крайней мере в объектах социальной сферы. Тем не менее объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Татарстана за прошедшую зиму превысил 6,7 млн Гкал, что сопоставимо с уровнем прошлого отопительного периода.

К прошедшей зиме в республике было подготовлено 3,2 тыс. котельных, 17,9 тыс. многоквартирных домов и 7,7 тыс. объектов социально-культурной сферы, в том числе 3,3 тыс. объектов образования и около 2 тыс. – здравоохранения, 1,9 тыс. – культуры, а также 260 спортивных сооружений, 166 учреждений социальной защиты и 108 «объектов молодежи». Интересно, что паспорта готовности в прошлом году в установленный срок получили все 43 района Татарстана, а также Казань и Набережные Челны. В этом плане подготовительный период к сезону 2023/2024 стал самым успешным за последние 10 лет, отметил министр.

Среди других приятных достижений: на протяжении длительного времени не опускается ниже 98% и среднегодовой показатель собираемости коммунальных платежей с населения. А платежи – это основной источник финансирования мероприятий по подготовке объектов отрасли к отопительному периоду. На 1 мая текущего года, например, уровень составил 99,4%. «Высокая платежная дисциплина обеспечивает дальнейшую своевременность расчетов предприятий ЖКХ с поставщиками энергоресурсов, а каждый неоплаченный поставщикам рубль сказывается на надежности работы жилищно-коммунального комплекса», – напомнили в Минстрое РТ.

При этом суммарная задолженность населения за ЖКУ все еще превышает 9,9 млрд рублей. С 2021 года неуклонно снижается просроченная задолженность организаций ЖКХ. На 1 мая 2024 года она составила 253 млн рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это ниже на 37 млн рублей. При этом больше всего удалось снизить просрочку за электроэнергию – на 22 млн рублей, до 37 млн. За газ – всего на 15 млн, до 216 млн рублей.

Марат Айзатуллин сообщил, что отопительный период 2023/2024 годов в республике прошел «в штатном и контролируемом режиме» Фото: rais.tatarstan.ru

«Все внештатные ситуации устранялись в нормативные сроки»

Несмотря на полученные в срок паспорта готовности, без аварий в прошедшую зиму не обошлось. Однако, как специально подчеркнул Марат Айзатуллин, «все внештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки».

Из 3,6 тыс. аварий больше всего – 1,9 тыс. случаев, или 54% от общего числа, – произошло в сфере водоснабжения. В сфере горячего водоснабжения – еще 963 аварии (27%). А в сфере теплоснабжения – 455 аварий, или 13% от общего числа. Хотя вроде бы это не так много на общем фоне, но зимой все-таки тепло становится самым важным ресурсом.

И именно в этой сфере 7 декабря случилась крупная авария – в ЖК «21 век» в Казани без тепла осталось 12 многоквартирных домов и 2,4 тыс. жителей. В целом на столицу Татарстана пришлось 222 аварии в сфере теплоснабжения; среди других «передовиков» по этому показателю – Зеленодольский (53), Бугульминский (37), Азнакаевский (36), Сармановский (33) и Нижнекамский (25) районы, а также Набережные Чены (29).

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что «это очень значительные цифры». «Прошу Минстрой и глав районов усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону. А организации ЖКХ – за качеством ремонтных работ. Необходимо своевременно заменить изношенные сети, чтобы избежать таких аварийных ситуаций, как произошла в Казани», – потребовал он.

Алексей Песошин попросил Минстрой и глав районов усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин отметил, что за прошедший отопительный период на 15% выросла аварийность и на источниках тепла, в том числе на ТЭЦ «Татэнерго». Среди выявленных в ходе проверок теплоснабжающих организаций нарушений Мубаракшин назвал, кроме несоответствия технического состояния тепловых сетей и оборудования нормативным требованиям, а также отсутствия плановых ремонтов, еще и экзотическое – недоукомплектованность штатов. Из-за чего эксплуатация источников тепла осуществляется неподготовленным персоналом. «Да, все нарушения были устранены в срок, вопрос – почему они возникают», – спросил Мубаракшин.

Как напомнил Марат Айзатуллин, для ликвидации аварийных ситуаций и их предотвращения в республике сформирован аварийно-технический запас материалов и оборудования. С 2023 года на эти цели выделяется вдвое больше средств – 160 млн рублей, но потребность растет тоже ежегодно, в том числе и для выполнения планово-предупредительных работ. Так, если в прошлом году поступило 275 заявок, то за текущий период – уже 398, и 60% из них были связаны с восстановительными работами по водоснабжению и водоотведению, а 30% – с работами по теплоснабжению.

Азат Мубаракшин отметил, что за прошедший отопительный период на 15% выросла аварийность и на источниках тепла Фото: rais.tatarstan.ru

Износ теплосетей и источников растет

Главная причина аварийности в ЖКХ, что очевидно даже обывателю, – неудовлетворительное состояние коммунальных сетей. Их общая протяженность в Татарстане составляет 26,5 тыс. км, из них в замене нуждается треть, или 8,6 тыс. км.

Из 18,5 тыс. км сетей водоснабжения замены требует 31%, из 5 тыс. км сетей водоотведения – почти 39%, а из 3,1 тыс. км сетей теплоснабжения – также 31%. Как отметил Марат Айзатуллин, пока в Татарстане удается менять в среднем не более 1% коммунальных сетей в год. Тогда как нормативы требуют довести эту долю до 4% от общей протяженности, а с учетом недоинвестирования отрасли, вероятно, и до 5-6% ежегодных замен. Пока это фантастика.

По словам главы «Татэнерго» Раузила Хазиева, отрасль теплоснабжения находится не в лучшем состоянии, запас прочности централизованных систем исчерпывается. Износ теплосетей и источников растет, в крупных городах Татарстана он уже превышает планку в 50%. Наиболее сложная в этом плане ситуация складывается в Нижнекамске – там износ оценивается в 71%. Раис Татарстана Рустам Минниханов на это отреагировал моментально, предложив в рабочем порядке рассмотреть этот наболевший вопрос. И выработать механизмы по его радикальному решению.

Сама компания, в связи с ростом цен на стройматериалы и трубы, тоже вынуждена была снизить динамику замены своих теплотрасс до 2% в год. Так, в рамках подготовки в прошедшему отопительному сезону компания за 2,3 млрд рублей заменила 53,3 км тепловых сетей, это 2,2% от общей протяженности. В рамках подготовки к новому сезону «Татэнерго» заменит 51,1 км сетей, хотя затраты на это вырастут до 2,9 млрд рублей.

Марат Айзатуллин напомнил, что с 2023 года в России был дан старт программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. От Татарстана в нее включено 67 объектов на общую сумму 4,7 млрд рублей. И половина модернизируемых сетей по этой программе приходится на сети теплоснабжения – 63 из 124 км инженерных сетей, которые планируется построить (или реконструировать). Еще 19 км составят сети канализации, а 42 км – водопроводы. Впрочем, как отметил Азат Мубаракшин, 63 км сетей теплоснабжения – это всего 7% от той протяженности, что нужно заменить.

Тем не менее эта программа работает. В прошлом году работы были начаты на 26 объектах, 19 из которых, общей стоимостью под 2 млрд рублей, уже завершили, построили и реконструировали более 37 км инженерных коммуникаций, в том числе 13 км сетей теплоснабжения. В текущем году запланировано построить или реконструировать более 87 км сетей на общую сумму более 2,8 млрд рублей.

По словам Раузила Хазиева, отрасль теплоснабжения находится не в лучшем состоянии, запас прочности централизованных систем исчерпывается Фото: rais.tatarstan.ru

Заседания Республиканского штаба будут проходить раз в две недели

Помимо этой программы подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду финансируют также в рамках других федеральных и республиканских инструментов. В текущем году общая сумма средств, предусмотренная по ним, превысит 12,6 млрд рублей. Из них на республиканские программы лимит превысит 2 млрд рублей.

Так, в сфере водоснабжения реализуется программа обеспечения населения питьевой водой (лимит на этот год по ней – более 1,3 млрд рублей). В сфере водоотведения модернизируют очистные сооружения и ведут капремонт сетей канализации (еще около 500 млн рублей). В сфере теплоснабжения финансируют ремонт сетей газопотребления (с заменой котлов в котельных).

После досрочного завершения в прошлом году федерального проекта «Чистая вода» в Татарстане остался другой проект – «Оздоровление Волги» (из нацпроекта «Экология»). Завершить его планируется в этом году с вводом в эксплуатацию очистных сооружений Казани, финансирование превысит 2,1 млрд рублей.

Но самая капиталоемкая из всех программ – это капремонт многоквартирных домов (МКД), почти 8,5 млрд рублей. В планах на текущий год отремонтировать 766 домов.

По словам Марата Айзатуллина, в рамках подготовки к новому отопительному сезону уже сформирован перечень основных мероприятий, который вскоре закрепят постановлением Кабмина РТ. Заседания Республиканского штаба теперь будут проводиться с периодичностью раз в две недели. Министр потребовал от глав и руководителей организаций ЖКХ обратить внимание на сроки ключевых мероприятий: так, паспорта готовности теплоснабжающие и теплосетевые организаци должны получить до 1 ноября, а муниципальные образования – до 15 ноября.

Рустам Минниханов, закрывая совещание, потребовал держать на контроле программы капремонта МКД, а также модернизации коммунальной инфраструктуры Фото: rais.tatarstan.ru

«Надо активно работать с коллегами в Москве»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, закрывая совещание, потребовал держать на контроле программы капремонта МКД, а также модернизации коммунальной инфраструктуры.

«За счет инвестпрограмм организаций мы ситуацию в ЖКХ изменить не сможем. Надо активно работать по этой программе с коллегами в Москве. И не хотелки там от ресурсно-снабжающих организаций заявлять, а то, что сегодня реально нужно. Также важно реальное качественное исполнение. Все должно быть четко расписано и быть на контроле», – отметил Раис.

Также Минниханов посетовал, что обращений и жалоб от граждан, поступающих в Госжилинспекцию и другие организации, не становится меньше.

«Управляющие компании не всегда своевременно решают задачи. Надо посмотреть, как нам дальше жить с такими компаниями», – сказал он.

По его мнению, если какие-то частные РСО работают неэффективно и в итоге потом порожденные ими проблемы приходится решать государству, «если они не обеспечивают нормальную работу, с ними надо завершать наши контакты». «Они еще хотят, чтобы мы из бюджета им денег давали. Такого не будет», – жестко отрезал Минниханов.

Чтобы ликвидировать человеческий фактор в качестве причин аварийности, Раис Татарстана предложил больше внедрять в ЖКХ цифровые инструменты и системы автоматизации. А главам районов поручил держать на постоянном контроле вопросы платежной дисциплины.

«Нам надо четко отработать в плане подготовки в новому отопительному сезону. 253 дня занял прошедший – не полгода у нас зима длится, а дольше. Прошу Ростехнадзор заранее нас обо всем информировать, вы знаете, где узко и где слабо. В то же время, уверен, мы способны решить все задачи, и надеюсь, что в следующий отопительный сезон тоже достойно подготовимся и сможем достойно пройти», – заявил Раис Татарстана.