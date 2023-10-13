Путин объяснил, зачем РФ обвиняют в подрыве «Северных потоков»

Президент РФ Владимир Путин объяснил, с какой целью Россию так упорно обвиняют в подрыве собственных газопроводов, которые строились в том числе за счет бюджетных средств РФ.

«Такие заявления направлены только на одно — прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении «Северных потоков», — заявил российский лидер.

Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.