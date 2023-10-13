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Путин объяснил, зачем РФ обвиняют в подрыве «Северных потоков»
Президент РФ Владимир Путин объяснил, с какой целью Россию так упорно обвиняют в подрыве собственных газопроводов, которые строились в том числе за счет бюджетных средств РФ.
«Такие заявления направлены только на одно — прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении «Северных потоков», — заявил российский лидер.
Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
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