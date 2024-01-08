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WSJ: Польша скрывала информацию о подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Польские чиновники знали о передвижениях по стране подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток», однако скрывали эти сведения. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от европейских следователей.
«По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», — отмечается в сообщении.
В газете отметили, что следствие уже давно склоняется к идее, что теракт был совершен через Польшу с территории Украины. Однако из-за помех со стороны Варшавы не удается выяснить, знало ли предыдущее польское Правительство об этом.
Источники поделились, что ряд местных агентств безопасности отказались предоставить следствию данные с камер видеонаблюдения с подозреваемыми, не откликались на запросы или предоставляли искаженную информацию.
Так, следователям из Германии пришлось ожидать не менее двух месяцев, чтобы встретиться с коллегами из Польши. По мнению источников, это говорит о нежелании или несопосбности Варшавы к сотрудничеству по данному инциденту.
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