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Кремль не поверил в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло»
Москва не верит в то, что к подрыву газопроводов «Северные потоки» причастны частные украинские лица и компании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на публикации зарубежных СМИ, которые накануне писали о возможной причастности к диверсии некого украинского бизнесмена.
«Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал Песков (цитата по «Коммерсанту»).
При этом он подчеркнул, что в России по-прежнему требуют прозрачного расследования, до которого будут допущены российские эксперты. «Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание на, как у нас говорят, неугодные объекты, какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать. <…> Нужно установить тех, кто исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной, критически важной инфраструктуры», – цитирует его РИА Новости.
Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что якобы следы подрыва ведут к компании, принадлежащей украинцу, а американская газета New York Times написала, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка.
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